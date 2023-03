Sebbene lo strumento di traduzione di Google sia disponibile sul Web, non offre tutte le funzionalità incluse nell’app per dispositivi mobili, come ad esempio la traduzione del testo contenuto nelle immagini.

Su questo fronte le cose stanno per cambiare, poiché Google ha annunciato che sta aggiungendo questa funzionalità sulla versione Web di Google Traduttore.

Google Traduttore ora è in grado di tradurre il testo nelle immagini anche su Web

È già possibile utilizzare Google Lens per tradurre il testo contenuto nelle immagini sulla versione Web di Google Traduttore, ma solo con le foto online, in quanto lo strumento non permette di caricare e immagini memorizzate localmente nel PC.

L’aggiunta della traduzione del testo nelle immagini in Google Translate rimuove questa limitazione, poiché presto apparirà una scheda Immagini in alto che consentirà di selezionare l’immagine che contiene del testo da tradurre.

Una volta caricata l’immagine sarà possibile selezionare la lingua in cui si desidera convertire il testo in essa contenuto, nonché copiare o scaricare il testo tradotto.

Inoltre sarà possibile utilizzare il selettore Mostra originale per visualizzare il testo originale e quello tradotto sulle immagini affiancate.

Questo è possibile grazie a Google Lens, tuttavia la funzionalità sul Web rimane ancora limitata rispetto all’app mobile, in quanto non offre la possibilità di ascoltare il testo tradotto e nemmeno selezionare manualmente e copiare una parte specifica. Google rende noto che la funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni.

