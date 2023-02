Si è da poco concluso l’evento Live from Paris con cui Google ha illustrato le ultime novità nell’ambito dell’intelligenza artificiale e tra i servizi a trarre beneficio da queste innovazioni è Google Traduttore.

Il colosso di Mountain View ha infatti annunciato nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la propria app di traduzione istantanea, utili per fornire informazioni utili e contestuali quando l’app viene sfruttata sia sui dispositivi mobili (quali smartphone e tablet) che su browser Web.

Google Traduttore migliora ancora grazie all’intelligenza artificiale

Tramite un post sul proprio blog ufficiale The Keyword, pubblicato a margine dell’evento Google presents: Live from Paris, incentrato sulle nuove frontiere raggiunte grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale, il colosso californiano ha annunciato tutta una serie di nuove funzionalità per Google Traduttore.

“L’intelligenza artificiale ha contribuito a potenziare alcuni dei nostri più grandi progressi nella traduzione negli anni da quando abbiamo lanciato Google Translate. Oggi stiamo lanciando ancora più funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per fornire informazioni utili e contestuali quando si utilizza Traduttore su dispositivi mobili e sul Web.”

Traduzioni più contestuali in arrivo

Entro la fine del mese, Google Traduttore fornirà agli utenti maggiori opzioni di traduzione “contestuale”, dando più possibili corrispondenze con tanto di descrizioni (significato e tipologia di parola) e alcuni esempi, il tutto nella lingua scelta per la traduzione.

L’obiettivo è quello di perfezionare ulteriormente la traduzione, aiutando l’utente a potere scegliere il termine corretto a seconda dello specifico contesto. Le lingue su cui sarà disponibile la funzionalità, in un primo momento, saranno inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.

Ulteriori progressi per la traduzione delle immagini

Sebbene Google Traduttore sia uno strumento pensato principalmente per la traduzione di testo, grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale, i membri del team di sviluppo hanno recentemente implementato la “traduzione” delle immagini tramite Google Lens. Si tratta indubbiamente di una funzionalità molto interessante seppur davvero pesante (disponibile su smartphone che abbiano almeno 6 GB di memoria RAM).

Il nuovo design arriverà presto anche sull’app Google Traduttore per iOS

Dopo il rilascio di Android 12, sistema operativo plasmato attorno ai dettami del Material You, Google ha iniziato a riprogettare le proprie app per armonizzarle con il nuovo concetto di design, affinato ulteriormente con l’arrivo di Android 13.

Anche l’app di Google Traduttore è stata convertita al Material You ma solo su Android, almeno finora: il colosso di Mountain View ha infatti fatto sapere che il nuovo design arriverà entro poche settimane anche sulla controparte per iOS, portando con sé tutte le migliorie e le novità presenti nella versione per il sistema operativo del robottino verde.

Tra le ultime novità che arriveranno sugli iPhone, quindi, rientrano le nuove gesture che hanno reso l’app più accessibile, una maggiore leggibilità dei risultati della traduzione e le 33 nuove lingue per la traduzione offline.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Traduttore

Per scaricare l’app o nel caso in cui l’abbiate già installata ma non vogliate rischiare di perdervi le ultime novità di Google Traduttore sul vostro smartphone Android, non vi resta che verificare di avere installato l’ultima versione dell’app tramite il Google Play Store (la pagina è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Qualora siate, invece, utenti iOS, per scaricare o aggiornare l’app sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sull’App Store di Apple (raggiungibile tramite questo link).

Big G sottolinea, in conclusione, che le esperienze legate all’intelligenza artificiale continueranno a migliorare ed evolversi nel corso dell’anno, per offrire traduzioni più veloci, accurate e dinamiche a livello globale. Nel caso in cui vogliate approfondire ulteriormente queste novità introdotte su Google Traduttore, vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale The Keyword.

