Il successo di uno smartphone o di uno smartwatch è legato anche al supporto software che il relativo produttore è in grado di garantire agli utenti che decideranno di acquistarlo e, da questo specifico punto di vista, Google Pixel Watch può contare sul sempre impegnato team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

E così nelle scorse ore Google ha dato il via al rilascio di un aggiornamento dell’app Quadranti Google Pixel Watch, introducendo una piccola novità che riguarda il supporto a Google Assistant.

L’app Quadranti Google Pixel Watch si aggiorna

Ricordiamo che si tratta di un’applicazione che consente agli utenti di poter fare affidamento su un gruppo esclusivo di watch faces per Google Pixel Watch, con la possibilità di personalizzazione, in modo da avere in risalto le informazioni che servono.

Inoltre, grazie a questa applicazione gli utenti potranno creare migliaia di combinazioni di quadranti con diversi colori, stili e informazioni dalle app preferite.

La nuova versione dell’app Quadranti Google Pixel Watch è la v. 1.1.69.494644191 e introduce una piccola modifica per la complicazione relativa a Google Assistant, che fin dal lancio ha usato il classico logo con i quattro colori ufficiali (blu, rosso, verde e giallo).

Ebbene, in seguito all’aggiornamento, l’icona di Google Assistant va ad adottare il colore del quadrante impostato e ciò senza dubbio rappresenta un miglioramento per gli utenti che preferiscono l’uniformità dell’interfaccia.

Con questa nuova versione dell’app viene anche riscontrato un bug relativo alla companion app Pixel Watch e agli slot per le complicazioni vuoti.

Potete scaricare la nuova versione dell’app Quadranti Google Pixel Watch direttamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Se siete curiosi di scoprire come si comporti il primo smartwatch di Google, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

