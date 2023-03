A ottobre Google ha annunciato che avrebbe aumentato il canone del piano famiglia di YouTube Premium in alcuni paesi a partire dal 3 aprile 2023.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il costo dell’abbonamento al piano famiglia di YouTube Premium passerà da 17,99 dollari al mese a 22,99 dollari al mese.

A un mese dall’entrata in vigore dei rincari Google ha iniziato a inviare un promemoria agli utenti interessati per avvisarli del prossimo aumento del costo dell’abbonamento.

Google avvisa dell’imminente rincaro di YouTube Premium per le famiglie

L’email in sostanza conferma quanto annunciato dalla società a ottobre, spiegando che aumenterà il prezzo del canone a 22,99 dollari al mese per continuare a offrire un servizio e funzionalità di qualità per quanto riguarda YouTube.

Vale la pena ricordare che YouTube Premium include anche YouTube Music Premium e il piano famiglia estende i vantaggi a cinque membri, inoltre il prezzo del pacchetto è invariato dal 2018.

Ciononostante gli aumenti solitamente vengono mal digeriti a prescindere e alcuni utenti potrebbero decidere di disdire il piano. Vedremo se e quando Google deciderà di aumentare i prezzi anche qui da noi.

Secondo una recente indiscrezione la nota piattaforma di streaming video potrebbe presto introdurre un nuovo piano in abbonamento, nascondendo dietro il pagamento di un canone mensile alcune funzionalità attualmente disponibili nella versione gratuita con pubblicità.

