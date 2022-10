Brutte notizie per gli abbonati a YouTube Premium: Google ha infatti recentemente iniziato ad informare i propri abbonati riguardo un imminente aumento del canone di abbonamento al servizio: la novità, almeno per il momento, non sembrerebbe coinvolgere gli abbonati italiani.

Al netto di questa potenziale brutta notizia, il colosso di Mountain View sta rilasciando alcune piccole novità (già annunciate in passato) per YouTube Music e sta introducendo nuove funzionalità per Gmail e Google Chat.

A breve, YouTube Premium costerà di più (non ancora in Italia)

Nella mattinata odierna è circolata la notizia che Google, in alcuni paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Argentina, sia in procinto di aumentare i prezzi dell’abbonamento a YouTube Premium, il proprio servizio che consente di visualizzare video senza interruzioni pubblicitarie e che, in base ad un test effettuato nelle scorse settimane, potrebbe presto diventare l’unico modo per potere guardare i contenuti della piattaforma in 4K.

Al momento, l’aumento dei prezzi sembrerebbe riguardare unicamente il piano famiglia, almeno in alcuni stati: negli Stati Uniti, ad esempio, il costo dell’abbonamento al piano famiglia di YouTube Premium passa da 17,99 dollari al mese a 22,99 dollari al mese, un aumento di ben 5 dollari.

Il colosso di Mountain View sta informando gli abbonati tramite una e-mail (in questo caso è stata inviata ad un abbonato argentino) che potete visualizzare di seguito e nella quale viene sottolineato come il nuovo canone mensile entrerà in vigore a partire dal 21 novembre 2022 (per alcuni abbonati selezionati invece, gli aumenti scatteranno solo ad aprile 2023).

Sebbene il piano individuale di YouTube Premium non sembri attualmente coinvolto, almeno negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e Canada, in paesi come Argentina e Turchia, invece, ha ricevuto un incremento. Di seguito, riportiamo lo specchietto con i vecchi e i nuovi prezzi che, come anticipato, per il momento non sembrano cambiare in Italia:

Stati Uniti: da 17,99 dollari a 22,99 dollari (+27,8%)

a (+27,8%) Canada: da 17,99 dollari canadesi a 22,99 dollari canadesi (+27,8%)

a (+27,8%) Regno Unito: da 17,99 sterline a 19,99 sterline (+11,15%)

a (+11,15%) Giappone: da 1780 yen a 2280 yen (+28,1%)

a (+28,1%) Argentina: Piano individuale: da 119 ARS a 389 ARS (+326,9%) Piano famiglia: da 179 ARS a 699 ARS (+390,5%)

Turchia (solo piano individuale): da 16,99 TRY a 29,99 TRY (+176,5%)

Si tratta di aumenti considerevoli, soprattutto in alcuni paesi. Per fortuna, ancora, in Italia è possibile abbonarsi ai “vecchi” prezzi, ovvero 11,99 euro al mese per il piano individuale, 17,99 euro al mese per il piano famiglia e 6,99 euro al mese per il piano studenti.

Vedremo se e quando Google deciderà di aumentare i prezzi anche qui da noi: va comunque riconosciuto il fatto che i prezzi di YouTube Premium sono finora rimasti invariati dal 2018.

Novità per YouTube Music: arrivano le statistiche d’ascolto degli ultimi 7 giorni

Su YouTube Music stanno iniziando ad arrivare alcune delle novità, già annunciate in precedenza dal team di sviluppo tramite un post sul portale del supporto.

La prima novità riguarda le statistiche d’ascolto degli ultimi 7 giorni, una nuova sezione “privata” alla quale è possibile accedere tramite il percorso “Profilo > Il tuo canale”. Con la novità, alla schermata “Il tuo canale” precedente vengono aggiunte nuove sezioni per brani, artisti, playlist e video musicali, che mostrano un massimo di cinque elementi:

“Queste statistiche si basano sulla cronologia degli ascolti di musica su YouTube Music, YouTube, sull’app YouTube per dispositivi TV e console, nonché tramite Asisstant e cast (su altri dispositivi, ndr).”

La seconda novità che sta arrivando su YouTube Music è l’introduzzione dei testi “statici” di MusixMatch, frutto di una partnership tra le due realtà che probabilmente verrà rafforzata in futuro, aprendo ulteriori possibilità per arricchire la funzionalità dei testi associati alle canzoni.

La terza novità riguarda la libreria di YouTube Music. La pagina dei dettagli di un artista, ora, mette in evidenza gli album e i singoli che un utente ha salvato nella propria libreria, rendendo più facile la possibilità di reperire la musica a cui egli è interessato.

Google migliora la funzionalità di ricerca interna a Gmail e Google Chat

Google sta inoltre implementando tre nuove funzionalità in Gmail e Google Chat, al fine di migliorare l’esperienza di ricerca interna dei due servizi, sia sul Web che sui dispositivi mobili. Queste novità, già in rilascio per tutti gli utenti con account Google personali, per tutti i clienti Google Workspace e per i precedenti clienti di G Sute Basic e Business, sono documentate all’interno di un post sul blog dedicato a Workspace.

Suggerimenti per la ricerca in Google Chat (per dispositivi mobile Android e iOS)

I suggerimenti per le ricerche passate effettuate in Chat verranno ora visualizzati quando si digita nella barra di ricerca, sia nell’app Google Chat che nella sezione Chat dell’app Gmail. Questa modifica, secondo Google, aiuterà a richiamare rapidamente messaggi, file e altri contenuti importanti sui dispositivi mobili.

La funzionalità è già disponibile nell’app Google Chat (o nella sezione Chat dell’app Gmail) per dispositivi Android. Per gli utenti iOS che sfruttano il client Gmail e l’app Google Chat, invece, il rollout di questa funzionalità verrà completato entro la fine del mese di ottobre.

Ricerca tramite etichette su Gmail (per dispositivi mobile Android e iOS)

Google ha implementato in Gmail la possibilità di cercare i messaggi di posta elettronica all’interno di una etichetta specifica. La funzionalità, come mostrato dalla seguente galleria, può essere sfruttata in due modi.

Attraverso il riquadro di navigazione

Basta cliccare sulle tre linee orizzontali presenti in alto a sinistra e, dall’elenco, selezionare una etichetta. A questo punto, sarà possibile aggiungere altri filtri per restringere i risultati di ricerca, ad esempio, ad un intervallo di date preciso. Attraverso la box di ricerca

Basterà digitare ciò che si vuole ricercare tra i messaggi di posta elettronica e selezionare l’etichetta desiderata tramite il filtro “Etichette” per mostrare i risultati provenienti solo da quella determinata etichetta.

Risultati correlati (per la versione Web di Gmail)

Google ha introdotto una piccola novità per il client Web di Gmail: nello specifico, il team di sviluppo ha agito sulle ricerche che non restituiscono risultati.

Con la nuova funzionalità “Risultati correlati”, le ricerche che non restituiscono risultati mostreranno all’utente alcuni risultati correlati, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di ricerca complessiva.

Questa funzionalità è già in fase di rilascio per tutti gli utenti che sfruttano il client Web di Gmail, sia con account Google personali che con account business, ma non vi sono tempistiche precise circa l’effettiva disponibilità.

