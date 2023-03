Samsung Galaxy A33 5G ha ancora intenzione di farsi valere nonostante il suo successore sia ormai dietro l’angolo. Lo smartphone di fascia media è infatti disponibile su Amazon in offerta al minimo storico: il prezzo è sicuramente più accattivante di quello che vedremo per Galaxy A34, quindi andiamo a vedere come approfittarne.

Samsung Galaxy A33 5G in offerta al minimo storico su Amazon

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone di fascia media dalle specifiche equilibrate che può contare su un supporto software costante. Entro la fine di marzo dovremmo conoscere il successore, Galaxy A34, ma visto che il prezzo iniziale dei prodotti della casa sud-coreana risulta spesso piuttosto alto, se siete alla ricerca di un dispositivo di fascia media e non volete spendere tanto dovreste considerarlo.

Galaxy A33 5G offre uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore è costituito dal SoC Exynos 1280 octa core, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1 TB). A livello fotografico abbiamo a bordo cinque sensori: sul retro una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 13 MP per selfie e videochiamate.

La connettività comprende 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria costituisce uno dei punti di forza del dispositivo: a bordo abbiamo 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W. Lo smartphone Samsung è uscito con Android 12 e One UI 4.1, ma può già contare su Android 13 e sulla One UI 5.0 (la 5.1 è in distribuzione e dovrebbe raggiungere l’Italia da un momento all’altro).

Samsung Galaxy A33 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 389,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon nella colorazione Awesome White a 249 euro con spedizione compresa (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire il link sotto, mentre più in basso avete a disposizione la nostra recensione.

