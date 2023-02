Un inizio settimana ricco di aggiornamenti quello che stiamo vivendo. Dopo gli update visti poco fa riguardanti la serie Galaxy S23, Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, Samsung inizia a rilasciare la One UI 5.1 sulla gamma Galaxy A, partendo da Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G; nel frattempo Xiaomi prosegue con la distribuzione della MIUI 14 toccando Redmi Note 10, POCO F3 GT e Xiaomi Pad 5. Andiamo a scoprire tutte le novità più da vicino.

Novità aggiornamento One UI 5.1 per Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G

Partiamo da Samsung, che sta proseguendo con il rilascio della sua One UI 5.1. In seguito al debutto sulla serie Galaxy S23, la nuova versione sta facendo capolino su diversi altri smartphone: dopo aver raggiunto praticamente tutti i modelli di fascia alta più recenti, è arrivato il momento di vederla all’opera sulla gamma Galaxy A.

Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G si aggiornano a partire dalla Corea del Sud proprio con la One UI 5.1 e le patch di sicurezza di febbraio 2023. Queste ultime portano la correzione a diverse vulnerabilità, alcune di livello critico, ma le maggiori novità sono portate proprio da quel “numerino in più”: abbiamo soprattutto cambiamenti nelle app Fotocamera e Galleria, con possibilità di cambiare rapidamente il tono colore dei selfie, ricerca più avanzata, rimasterizzazione delle immagini migliorata, possibilità di creare un album di famiglia condiviso e di visualizzare con un layout semplificato i dettagli degli scatti.

In più ci sono miglioramenti nel multitasking, nelle modalità e nelle routine, il nuovo widget Meteo dinamico, il nuovo widget per la batteria dei dispositivi connessi, passi avanti per il widget Suggerimento smart e non solo. Non sappiamo quando tutto questo sarà rilasciato anche da noi, ma non dovrebbe volerci molto. Non è da escludere che il produttore possa attendere la presentazione di Galaxy A54 e Galaxy A34, che dovrebbero essere commercializzati con la One UI 5.1 preinstallata.

Novità aggiornamenti MIUI 14 per Redmi Note 10, POCO F3 GT e Xiaomi Pad 5

Xiaomi prosegue con il rilascio dell’aggiornamento alla MIUI 14 basata su Android 12 o Android 13 per i suoi dispositivi: in queste ore tocca a Redmi Note 10, POCO F3 GT e Xiaomi Pad 5 a partire da India e Cina. Il primo sta accogliendo la versione V14.0.1.0.SKGINXM, il secondo la versione V14.0.1.0.TKJINXM e il terzo la V14.0.4.0.TKXCNXM.

Le novità sono parecchie e comprendono un generale alleggerimento del sistema, con la riduzione dello spazio richiesto sia dalla memoria di archiviazione sia dalla RAM. Abbiamo poi l’introduzione del motore Photon per una migliore gestione delle risorse, passi avanti per quanto riguarda privacy e sicurezza, miglioramenti legati all’Intelligenza Artificiale, miglioramenti per l’interconnessione tra i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi e tanto altro. Per tutti i dettagli potete dare un’occhiata al nostro precedente articolo sulle novità della MIUI 14.

L’aggiornamento è in distribuzione a partire dagli utenti “Mi Pilot Tester” in India e in Cina, ma si allargherà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane fino a raggiungere tutti gli smartphone sparsi per il mondo.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Redmi Note 10, POCO F3 GT e Xiaomi Pad 5

Gli aggiornamenti descritti qui sopra non dovrebbero essere ancora disponibili per i dispositivi europei, ma potete comunque fare un tentativo. Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G potete recarvi nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Stessa funzione, ma percorso leggermente diverso per Redmi Note 10, POCO F3 GT e Xiaomi Pad: in questi casi potete fare un tentativo attraverso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti”. In caso di esito negativo, molto probabile se provate in queste ore, vi consigliamo di ritentare tra qualche giorno.

