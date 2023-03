Il nuovo HONOR Magic5 Pro è stato da noi definito come lo smartphone più interessante del Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Sebbene non sia ancora disponibile sul mercato (arriverà a maggio), questo dispositivo ha già saputo attirare su di sé l’interesse di esperti e appassionati, grazie ad un bel design e ad una scheda tecnica da vero flagship, anche per quanto concerne il comparto fotografico.

Già durante lancio, il produttore cinese si era vantato dei risultati ottenuti da Magic5 Pro nei test condotti dal portale specializzato DxOMark su display e comparto fotografico dai quali è uscito con i primi posti nelle rispettive classifiche, sbaragliando la concorrenza. Lo smartphone, e più in generale il lavoro svolto negli ultimi tempi, hanno consentito ad HONOR di fare incetta di premi al Mobile World Congress.

HONOR torna a casa dal MWC con 42 premi

È stato un Mobile World Congress 2023 molto positivo per il produttore cinese HONOR che ha svelato al mondo i nuovi smartphone della serie Magic5, ha annunciato la disponibilità globale del pieghevole HONOR Magic Vs e ha svelato la prima batteria con nuova tecnologia al silicio-carbone.

Tutte queste innovazioni hanno permesso all’azienda di ricevere ben 42 premi dai media al MWC di cui quasi la metà (18 per la precisione) sono stati assegnati al flagship HONOR Magic5 Pro, uno degli smartphone più interessanti (probabilmente il più interessante) tra quelli presentati nel corso della manifestazione fieristica più importante del settore.

I nuovi smartphone di punta sono stati elogiati dalle principali testate del settore ma il top di gamma canonico è riuscito a far parlare ulteriormente di sé grazie ai giudizi record ottenuti ai test del portale specializzato DxOMark.

HONOR Magic5 Pro sbaraglia la concorrenza secondo DxOMark

HONOR Magic5 Pro è uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto, dalla qualità costruttiva al display, dalle fotocamere alla potenza pura.

Come vi abbiamo raccontato nell’articolo di presentazione lo smartphone è realizzato in vetro (anteriore e posteriore) e alluminio (frame laterale), è certificato IP68 e riprende l’iconico design “Eye of Muse” della gamma, evolvendone il concetto tramite l’utilizzo di cornici simmetriche a doppia curvatura.

Al posteriore, spicca il nuovo sistema “Star Wheel Triple Camera”, un grosso oblò circolare che ospita il comparto fotografico triplo e potenziato dagli algoritmi dell’HONOR Image Engine; il comparto, che consente di girare video fino al 4K HDR10+ a 60 fps, è così composto:

Sensore principale da 1/1,12” con risoluzione 50 MP , apertura f/1.6 , PDAF e OIS

con risoluzione , apertura , PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0) con angolo di visione a 122°

(f/2.0) con angolo di visione a Teleobiettivo periscopico Sony IMX858 da 50 MP (f/3.0) con OIS per lo zoom ottico 3x (zoom digitale 100x)

All’anteriore, poi, campeggia un ampio display AMOLED LTPO da 6,81 pollici, curvo su tutti e quattro i bordi, con risoluzione 1312 x 2848 pixel (in 19,5:9), frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e luminosità di picco a 1800 nit per i contenuti HDR, realizzato dalla cinese BOE e messo a punto con una calibrazione a doppia luminanza per risultare coinvolgente in ogni scenario di utilizzo.

Il display ha anche ricevuto una doppia certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e per il rispetto del ritmo circadiano (grazie alla tecnologia PWM Dimming a 2160 Hz).

Lato prestazioni non ci sono compromessi: sotto al cofano, troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0); questa scelta, consente allo smartphone di offrire un comparto connettività completissimo (supporto alle reti 5G e Wi-Fi 7 su tutti).

A completare il pacchetto, HONOR Magic5 Pro offre una batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W e alla ricarica rapida wireless a 50 W; il sistema operativo è Android 13 personalizzato con la Magic UI 7.1, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata del produttore cinese.

Già nel corso dell’evento di lancio, HONOR aveva sottolineato con orgoglio il fatto che la propria nuova creatura avesse infranto i record del portale specializzato DxOMark per quanto concerne la qualità del display e del comparto fotografico principale.

Nel prosieguo dell’articolo, andremo quindi alla scoperta dei risultati ottenuti nei primi due test a cui DxOMark ha sottoposto lo smartphone, analizzandoli separatamente.

I risultati del test DxOMark sulla qualità del display

Partiamo dai risultati del test sulla qualità del display. Per DxOMARK il nuovo HONOR Magic5 Pro ha totalizzato un punteggio di 151 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti.

Lo smartphone si piazza al primo posto sia nella classifica generale che nella classifica dei soli smartphone Ultra-Premium (ovvero quegli smartphone che hanno un prezzo di listino superiore agli 800 dollari), scalzando in entrambi i casi gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max di Apple che si erano fermati a quota 149.

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato ottenuto da HONOR Magic5 Pro sono i seguenti: 155 punti per quanto concerne la leggibilità, 148 punti per quanto concerne i colori, 155 punti per quanto concerne la riproduzione video, 151 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 156 punti per quanto concerne il touchscreen e 140 punti per quanto concerne la presenza di aloni/artefatti.

È interessante notare che il display di HONOR Magic5 Pro, pur non avendo ottenuto il punteggio migliore in nessuno degli aspetti valutati nel test da DxOMark, risulti comunque, in generale, il miglior compromesso tra tutti i display messi da loro alla prova finora, mostrando performance giudicate consistenti (e convincenti) sotto ogni punto di vista.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK il display dello smartphone offre un buon livello di luminosità in qualsiasi condizione di luce e luminosità ambientale e rende in maniera fedele le immagini in ambienti chiusi. Il portale, poi, loda le doti di accuratezza e reattività del touchscreen e promuove il pannello come privo di sfarfallii.

Secondo il display dello smartphone offre un buon livello di luminosità in qualsiasi condizione di luce e luminosità ambientale e rende in maniera fedele le immagini in ambienti chiusi. Il portale, poi, loda le doti di accuratezza e reattività del touchscreen e promuove il pannello come privo di sfarfallii. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire quando la retroilluminazione è spinta al massimo (sotto la luce diretta del sole), dove il pannello mostra un contrasto minore in alcune aree. Altre pecche sono la mancanza di fluidità durante le sessioni di gioco e la mancanza di uniformità in condizioni di scarsa luminosità.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità del display di HONOR Magic5 Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test DxOMark sul comparto fotografico principale

Passiamo ora al test di DxOMark riguardante il comparto fotografico principale di HONOR Magic5 Pro, test nel quale lo smartphone ha totalizzato 152 punti, frutto della media pesata tra i 154 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, gli 80 punti per le doti sull’effetto bokeh (record per la categoria), i 74 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, i 156 punti per le doti di zoom e i 144 punti per le doti in cattura video.

Concentrandoci sulle qualità fotografiche generali, prima delle cinque categorie sopra riportate, lo smartphone ha fatto registrare il punteggio migliore per quanto riguarda esposizione, qualità (texture) e rumore.

Andando più a fondo, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha totalizzato un punteggio di 168 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 157 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 127 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 143 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti. In tutti e quattro i casi si tratta di primati per il database di DxOMark.

Guardando alle classifiche, come anticipato, HONOR Magic5 Pro si piazza al primo posto sia nella classifica generale che nella classifica dei soli smartphone Ultra-Premium, scalzando in entrambi i casi il Mate 50 Pro di HUAWEI che si fermava a quota 149 punti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK, HONOR Magic5 Pro ha eccellenti doti di zoom, un’ampia gamma dinamica, cattura un buon livello di dettaglio e pochissimo rumore. In generale, il portale premia anche la messa a fuoco automatica, ritenuta veloce e precisa. Passando agli scatti in notturna, vengono lodate la fedeltà dei colori catturati e l’esposizione. Per quanto riguarda gli scatti in modalità ritratto, viene valutato positivamente lo “scontornamento” del soggetto inquadrato.

Secondo DxOMARK, ha eccellenti doti di zoom, un’ampia gamma dinamica, cattura un buon livello di dettaglio e pochissimo rumore. In generale, il portale premia anche la messa a fuoco automatica, ritenuta veloce e precisa. Passando agli scatti in notturna, vengono lodate la fedeltà dei colori catturati e l’esposizione. Per quanto riguarda gli scatti in modalità ritratto, viene valutato positivamente lo “scontornamento” del soggetto inquadrato. Contro secondo DxOMARK

Nonostante i punteggi altissimi, la lista dei contro risulta parecchio nutrita. DxOMark muove critiche verso la profondità di campo limitata nelle foto di gruppo o di scenari complessi, una resa della texture dei volti occasionalmente poco gradevole, l’instabilità della messa a fuoco in modalità ritratto e la gamma dinamica limitata nell’anteprima rispetto allo scatto acquisito. Infine, piccola critica anche al tono della pelle, reso in maniera innaturale in certi casi.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale di HONOR Magic5 Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Il nostro giudizio su HONOR Magic5 Pro arriverà presto

Questi erano i risultati dei test condotti da DxOMark su HONOR Magic5 Pro. Chi ci segue avrà notato come, spesso e volentieri, i nostri giudizi sugli smartphone differiscono da quelli del portale specializzato; questo si verifica perché nella valutazione di certi aspetti non può che subentrare un certo livello di soggettività.

I modelli dello smartphone mostrati al Mobile World Congress erano dotati di un software “beta” e quindi il nostro giudizio su di esso arriverà un po’ più avanti; sarà comunque interessante metterlo a confronto con Samsung Galaxy S23 Ultra (trovate qui la nostra recensione), smartphone che, ad oggi, per noi è probabilmente il dispositivo Android migliore presente sul mercato (anche se DxOMark non è stato proprio generoso nei suoi confronti)

Lui dovrebbe giocarsela ad armi pari con il flagship di casa Samsung anche se, forte dei risultati nei test di DxOMark, HONOR ha sottolineato che “rispetto al benchmark competitor Samsung Galaxy S23 Ultra, le analisi mostrano che HONOR Magic5 Pro è perfettamente in grado di offrire agli utenti un’ottima esperienza di imaging, soprattutto per quanto riguarda lo zoom, una feature notevolmente migliorata per fornire in ciascuno scatto dettagli molto più precisi.”

Tra qualche settimana, dunque, saprete la nostra anche sul modello di punta del colosso cinese e, solo allora, potremo tirare le somme e capire se il nostro giudizio si allineerà a quello di DxOMark o punterà in un’altra direzione.

In conclusione, ricordiamo ancora una volta che il nuovo HONOR Magic5 Pro sarà disponibile in Italia dal mese di maggio; sebbene non siano ancora attivi i pre-ordini, la pagina dedicata al dispositivo è già attiva sul sito ufficiale del produttore cinese.

