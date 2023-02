La giornata di ieri è stata molto importante per il produttore cinese HONOR, protagonista al Mobile World Congress 2023 con l’evento di lancio globale dei propri smartphone di punta.

Oltre agli HONOR Magic5 e Magic5 Pro, l’azienda ha annunciato la disponibilità globale del pieghevole a libro HONOR Magic Vs e, a margine dell’evento, ha poi confermato l’adozione di una nuova politica sugli aggiornamenti software al fine di offrire agli utenti un supporto a lungo termine.

La guerra degli aggiornamenti software

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad una sorta di appiattimento nella curva delle quantità di innovazione che, a livello hardware, i produttori di smartphone del panorama Android riescono a portare sui propri nuovi dispositivi.

Certo, ci sono alcuni segmenti in cui il margine operativo è ancora parecchio (vedi il mondo degli smartphone pieghevoli) ma altri in cui innovare sta diventando sempre più difficile, situazione testimoniata dal piattume che ha vissuto la fascia media nel biennio 2021-2022.

Uno degli aspetti che ormai può fare la differenza nella scelta di uno smartphone è il supporto software che viene messo a disposizione dell’utente, nonostante, in media, uno smartphone viene sostituito con un nuovo modello ben prima della scadenza del supporto software.

Ed è proprio sul supporto software che, già dallo scorso anno, abbiamo iniziato ad assistere ad una vera e propria guerra tra i produttori di smartphone, che hanno iniziato ad offrire aggiornamenti software sempre più a lungo termine.

La prima ad alzare l’asticella nella politica di aggiornamento è stata Samsung (quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza); a poco a poco, anche altri produttori hanno iniziato a rivedere il proprio comportamento e, ultimo in ordine temporale, si aggiunge anche HONOR, rimasto per molto tempo indietro rispetto alla concorrenza.

HONOR annuncia la nuova politica sugli aggiornamenti software

A margine del proprio evento di lancio al MWC 2023, HONOR ha annunciato l’adozione di una nuova politica di aggiornamenti software che garantirà un supporto a lungo termine per i propri smartphone.

Nello specifico, la nuova policy prevede tre aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza. Questo rappresenta un grande passo in avanti rispetto al passato: il produttore cinese, infatti, prevedeva un supporto di appena due anni, con due aggiornamenti di Android e due anni di patch di sicurezza.

La nuova politica mette HONOR sullo stesso livello di Google che, pur stando di fatto dietro Android, non raggiunge ancora il livello del trio di testa (lato durata del supporto software), composto da Samsung e dall’accoppiata OnePlus e OPPO.

Purtroppo c’è un un grosso ma…

Più volte, su queste pagine, abbiamo sottolineato come Samsung sia la regina indiscussa degli aggiornamenti software; nonostante una politica di aggiornamento che in termini di durata risulti equivalente, OnePlus e OPPO hanno adottato tale politica a partire dai nuovi smartphone (a differenza del colosso sudcoreano che ha esteso la propria policy ad un gran numero di dispositivi).

Il grosso “ma” riguardante HONOR è esattamente lo stesso di cui abbiamo appena parlato riguardo gli altri due produttori cinesi, ovvero l’applicazione della nuova policy solo ad alcuni nuovi smartphone.

I due nuovi smartphone di punta, HONOR Magic5 Pro e HONOR Magic Vs, sono i primi a potere godere dei tre aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Restando in ambito novità 2023, HONOR Magic5 e Magic5 Lite (trovate qui la nostra recensione) restano esclusi dal nuovo supporto a lungo termine.

Tornando indietro, chiunque abbia investito una bella cifra per acquistare il modello di punta dello scorso anno, HONOR Magic4 Pro, dovrà continuare ad accontentarsi del supporto software di due anni promesso in principio. Peccato, con un piccolo sforzo in più il produttore cinese avrebbe guadagnato molti punti.

