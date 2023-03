La maggior parte degli utenti Android, specie quelli che tengono d’occhio maniacalmente gli aggiornamenti delle proprie app, hanno a che fare quotidianamente con il Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione o l’aggiornamento delle app sugli smartphone del robottino verde dotati dei Google Play Services.

Negli ultimi tempi, l’applicazione ha ricevuto alcuni aggiornamenti e “ristrutturazioni” implementati da Google per dare una rinfrescata al proprio store (in ultimo l’enfatizzazione delle notifiche). Tra le novità più recenti in tema estetico, hanno iniziato a fare capolino i dettami del Material You: pur non avendo ancora raggiunto ogni parte dell’app, sembra che qualcosa si stia muovendo e nelle prossime versioni la musica potrebbe cambiare. Inoltre, il Google Play Store si è recentemente arricchito di una nuova funzionalità e ha ricevuto un’ulteriore riorganizzazione delle schede in ottica fruizione sui tablet.

Google Play Store supporterà integralmente i colori dinamici

Come suggerito dal canale Telegram di Google News | En, il Google Play Store nasconde i lavori in corso per una maggiore implementazioni dei colori dinamici, principio cardine del Material You inaugurato con Android 12 e perpetrato nelle versioni successive del sistema operativo del robottino verde.

Fino ad ora, gli unici elementi dell’app che venivano pervasi dai colori dinamici (ovvero quelli basati sullo sfondo che l’utente imposta sul proprio dispositivo) erano la barra di navigazione e la barra di ricerca nella schermata iniziale.

Analizzando il codice della versione 34.7.10-21 dell’app (attualmente in distribuzione per tutti), i membri del suddetto canale Telegram hanno scovato l’inizio dei lavori per estendere i colori dinamici a tutti i componenti dell’app.

Il flag che si occupa dell’attivazione della funzionalità lato server è “MaterialNextBaselineTheming__enable_baseline_theming_everywhere”: in sostanza, non sarà la versione dell’app a fare da discriminante ma dovrà essere il colosso di Mountain View a procedere con l’attivazione da remoto della novità estetica (in modo analogo a quanto abbiamo visto un paio di settimane fa per l’app Google).

La testimonianza del fatto che i lavori siano ancora agli inizi è data dal colore d’accento che, attualmente, pervade l’app Google Play Store per coloro che eseguono la più recente versione e hanno ricevuto l’attivazione del suddetto flag lato server: esso, attualmente, è il classico blu predefinito di Big G che ha sostituito il verde bottiglia tipico dell’applicazione.

Nelle prossime settimane assisteremo sicuramente ad ulteriori aggiornamenti per la funzionalità che, presto, consentiranno all’app di supportare integralmente i colori dinamici e diventare coerente con il resto del sistema operativo.

Ora è possibile verificare l’integrità del proprio dispositivo

Con il rilascio della versione 34.6.11 del Google Play Store, l’app è stata arricchita di una nuova funzionalità che consente di “Verificare l’integrità del dispositivo Android generando un esito relativo a Play Integrity”.

In sostanza, avviando questa verifica, il servizio Play Integrity andrà a verificare se lo smartphone Android che lo esegue supera il controllo dell’API di integrità dello store.

Questa nuova opzione è tuttavia “nascosta” in prima battuta ma può essere sfruttata attivando le opzioni sviluppatore all’interno dell’app: per farlo, sarà sufficiente aprire il Google Play Store, effettuare un tap sul proprio avatar e seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni” ed effettuare tanti tap sulla voce “Versione del Play Store” finché non esce fuori l’avviso “Ora sei uno sviluppatore”.

Per sfruttare la funzionalità (mostrata in azione nella seguente GIF), bisognerà aprire il Google Play Store, effettuare un tap sul proprio avatar e seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Opzioni sviluppatore > Play Integrity > Verifica l’integrità”. È presente anche un pulsante “Scopri di più” che rimanda ad una pagina dedicata alla funzionalità sul portale degli sviluppatori Android.

La scheda “Bambini” viene enfatizzata sui Tablet

L’ultima delle novità del Google Play Store è suggerita ancora una volta dal canale Telegram di Google News | En e riguarda la versione per tablet Android dell’app.

Come è possibile notare dalla seguente immagine, Google sta enfatizzando la sezione “Bambini”, finora presente come sottosezione delle schede “Giochi” e “App”, facendola diventare una nuova scheda a sé stante.

La cosa, tuttavia, non deve sorprendere perché era stata già mostrata dal colosso di Mountain View lo scorso ottobre, all’interno di un intervento sul blog degli sviluppatori Android nel quale si parlava dei cambiamenti del Google Play Store per i dispositivi dalle grandi dimensioni.

Questo dovrebbe lasciare intendere che la sezione “Bambini” diventerà una scheda a sé stante sui tablet Android ma non sugli smartphone.

