Dopo avere ricevuto un’ampia dose di Material You alla fine del mese di gennaio, l’app Google si appresta a ricevere il pezzo del puzzle mancante in termini estetici, ovvero i colori dinamici a pervadere l’app.

Allo stato attuale, infatti, l’app Google contempla la distinzione tra tema chiaro e tema scuro ma il colore d’accento principale resta il blu predefinito di tutte le applicazioni del colosso di Mountain View quello che, per intenderci, ritroviamo sicuramente all’interno delle app se eseguite su uno smartphone con Android 11 o versione precedente.

L’app Google riceverà presto i colori dinamici

Come anticipato in apertura, l’app Google si appresta a ricevere un ulteriore componente caratteristica del Material You, ovvero i colori dinamici di sistema che pervaderanno le componenti dell’app, dopo che ha già ricevuto parecchie componenti dei canoni estetici introdotti con Android 12.

In primo luogo, è stata rinnovata la barra di navigazione; in secondo luogo sono state riorganizzate le impostazioni interne all’app; l’arrivo dei colori dinamici andrebbe quasi a completare del tutto l’opera di rinnovamento.

A segnalare l’imminente arrivo della novità ci ha pensato il canale Telegram di Google News, decisamente sul pezzo per quanto concerne le novità in arrivo sul mondo delle app e dei servizi del colosso di Mountain View.

Fino ad oggi, infatti, aprendo l’app Google, l’utente ritrova davanti a sé un’app caratterizzata dai canoni del Material You, eccezion fatta per il colore d’accento che, invece di uniformarsi al tema scelto dall’utente per caratterizzare lo smartphone, rimane il blu standard (tranne nel rinnovato menu del profilo utente, già a tema con i colori dinamici).

La segnalazione suggerisce che nell’aggiornamento 14.7.12.26 è presente un flag (attivato via server e quindi non attivabile dall’utente) che è responsabile dell’attivazione del supporto ai colori dinamici.

I colori dinamici, quindi, si andranno ad applicare ai componenti Material You già introdotti, come la barra di navigazione e le pagine delle rinnovate impostazioni interne.

Concludiamo segnalandovi che su un nostro Google Pixel 7 Pro, che esegue la versione 14.7.12.29 beta dell’app, i colori dinamici non sono ancora arrivati, conferma del fatto che è necessario che Google abiliti il flag lato server. Pertanto, potrebbero volerci giorni o settimane prima che tutti gli utenti ricevano questa novità, utile per rendere ancora più “personale” l’app.

Come aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

L’app si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google e quindi vediamo come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca, è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata.

