Finora Google Play Store mostrava un campo di ricerca vuoto con l’avatar del profilo e l’icona di notifica a forma di campana completa di animazione e conteggio delle notifiche da visualizzare. La pillola blu successivamente scompariva per cedere il posto all’icona del microfono e alla dicitura “Cerca app e giochi”.

Google mette in evidenza le notifiche nell’app Play Store

Ora l’icona di notifica a forma di campana con il relativo contatore e quella del profilo si trovano fuori dalla barra di ricerca. Questa modifica rende l’icona di notifica sempre visibile e quando si apre l’app Google potrebbe mostrare il totale dei propri punti Play in modo più coerente, tuttavia il campo di ricerca si restringe.

Precedentemente era necessario aprire il menu dell’avatar per visualizzare la sezione “Notifiche e offerte”, mentre ora è sicuramente più visibile, quindi Google sta enfatizzando fortemente le notifiche.

Tra le notifiche promozionali scelte appositamente per l’utente ci sono quelle relative alla possibilità di scoprire app e giochi per San Valentino, i giochi indie e le app per migliorare gli scatti fotografici.

Inoltre appaiono anche notifiche utili come quelle che avvisano dell’arrivo di aumenti degli abbonamenti con il prezzo aggiornato e la data di entrata in vigore del rincaro, offrendo la possibilità di annullarli in qualsiasi momento.

Questa modifica è in fase di rilascio e attualmente è già ampiamente disponibile.

