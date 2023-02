A poco più di tre mesi dall’annuncio cinese, lo smartphone pieghevole HONOR Magic Vs viene presentato su scala globale al Mobile World Congress 2023 e si appresta a sfidare il Samsung Galaxy Z Fold4.

Rispetto al predecessore HONOR Magic V offre gli stessi display ma risulta nel complesso più compatto, grazie ad un lavoro di ottimizzazione della cerniera. Per il resto, lo smartphone offre specifiche di tutto rispetto, come il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e un totale di cinque fotocamere. Vediamo tutti i punti di forza, la scheda tecnica e i dettagli su disponibilità e prezzi in Italia del nuovo pieghevole di HONOR.

HONOR Magic Vs arriva in Italia

Come anticipato in apertura, il produttore cinese HONOR ha sfruttato la vetrina del Mobile World Congress 2023 per estendere a livello globale la disponibilità di HONOR Magic Vs, seconda generazione del pieghevole della casa.

Sulla carta, lo smartphone risulta molto interessante perché offre specifiche di altissimo livello, in linea con quelle degli smartphone top gamma della seconda metà del 2022 (e non potrebbe essere altrimenti, visto che è stato presentato in Cina lo scorso novembre).

Lui offre due display OLED, uno esterno da 6,45 pollici con risoluzione Full HD+, fattore di forma decisamente allungato (in 21,3:9) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, e uno interno, pieghevole, da 7,9 pollici con risoluzione di 1984 x 2272 pixel, fattore di forma quasi quadrato (in 10,3:9) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Entrambi i display risultano molto luminosi, supportano la visione dei contenuti in HDR10+ e sono interrotti da un foro circolare centrato posto nella parte alta (nel display interno, sulla metà di destra) che ospita le fotocamere “selfie” da 16 megapixel.

Al posteriore troviamo invece un comparto fotografico triplo (per un totale di cinque fotocamere), composto dal sensore principale IMX800 di Sony da 54 megapixel, da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e da un sensore tele da 8 megapixel, stabilizzato otticamente, che consente uno zoom ottico 3x.

Lato prestazioni, HONOR Magic Vs è spinto dallo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, tenuto a bada e sollecitato quando serve dai motori HONOR Turbo Engine: questi fanno sì che lo smartphone risulti sempre fluido ma, al contempo, tengono a bada i consumi, ottimizzando la durata della batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 66 W HONOR SuperCharge.

Completano il pacchetto un completissimo comparto connettività, un lettore delle impronte digitali montato lateralmente, e il sistema operativo che è Android 13 (con i servizi Google) personalizzato con la nuova interfaccia personalizzata HONOR Magic UI 7.1, capace di offrire alcune chicche per sfruttare al meglio il pieghevole e aumentare la produttività: tra queste, rientrano le funzionalità Smart Multi-window e APP Extender, pensate per supportare il multitasking tra varie applicazioni o all’interno di una stessa applicazione.

I segreti della sua cerniera

Uno dei punti di forza di HONOR Magic Vs risiede nella sua cerniera, totalmente riprogettata rispetto al predecessore: il numero di elementi che compongono la cerniera scende dai 92 elementi di quella del Magic V agli appena 4 elementi del modello più recente.

Il risultato è una cerniera più leggera del 62% ma al contempo più resistente, grazie al fatto che gli elementi in magnesio che sono fusi e modellati su un telaio in plastica. Inoltre, quando è aperto, riesce a “mascherare” la presenza della piega sul display, rendendola praticamente impercettibile.

Grazie a questo lavoro di ottimizzazione, gli ingegneri di HONOR sono stati in grado di creare un dispositivo decisamente più leggero (circa 25 grammi in meno) e sottile (1,4 mm in meno da chiuso e 0,6 mm in meno da aperto) rispetto al primo pieghevole, pur mantenendo gli stessi display.

All’inizio del mese vi avevamo parlato di cosa ne pensasse della cerniera lo Youtuber Zack Nelson del canale YouTube Jerry Rig Everything, che ha smontato HONOR Magic Vs raccontandone tutti i segreti.

Nel caso in cui desideriate maggiori informazioni sullo smartphone, vi rimandiamo all’articolo dedicato che abbiamo pubblicato in occasione della sua presentazione in Cina dello scorso novembre.

Scheda tecnica completa

Di seguito andiamo a riproporvi la scheda tecnica completa dell’HONOR Magic Vs.

Dimensioni: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm (da aperto) e 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (da chiuso)

x x (da aperto) e x x (da chiuso) Peso: 261 grammi (retro in eco-pelle), 267 grammi (retro in vetro), 265 grammi (versione Ultimate)

(retro in eco-pelle), (retro in vetro), (versione Ultimate) Display interno: Foldable OLED da 7,9 pollici con risoluzione 1984 x 2272 pixel 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 800 nit Dimmerazione dinamica, con PWM a 1920 Hz HDR10+ Refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione x Display esterno: OLED da 6,45 pollici con risoluzione FHD+ in 21,3:9 1 miliardo di colori Luminosità di picco: 1200 nit HDR10+ Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione in 21,3:9 SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 512 GB

Fotocamera posteriore tripla con doppio flash LED (dual tone) Sensore principale da 54 MP (f/1.9) con PDAF e Laser AF Sensore ultra-grandangolare (e macro) da 50 MP (f/2.0) Sensore tele da 8 MP (f/2.4) con OIS per lo zoom ottico 3x Registra video fino a 4K @ 60 fps

con doppio flash LED (dual tone) Fotocamera sul display esterno: sensore da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G

(nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , USB Type-C 3.1

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola

, , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W Honor SuperCharge

con supporto alla ricarica rapida cablata a Honor SuperCharge Sistema operativo: Magic UI 7.1 basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs arriva in Italia nelle due colorazioni Cyan e Black, entrambe col retro in vetro (si perde la colorazione arancione con retro in eco-pelle). HONOR ha fatto sapere che comunicherà la disponibilità dello smartphone sul mercato italiano in un secondo momento, dandoci l’indicazione sul prezzo di listino che sarà di 1599 euro per la sola versione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Pre-ordina HONOR Magic Vs sul sito ufficiale del produttore cinese

Sarà interessante scoprire come si comporterà HONOR Magic Vs: solo il tempo ci dirà se riuscirà a dire la sua nei confronti del Samsung Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione); il guanto di sfida è lanciato.

Oltre al pieghevole, HONOR ha sfruttato MWC 2023 per presentare al mondo anche gli smartphone della serie Magic5: oltre ad HONOR Magic5 Lite, già presentato da circa una settimana (e da noi recensito), arrivano i nuovi HONOR Magic5 e Magic5 Pro; solo quest’ultimo, però, sarà disponibile (da maggio) anche in Italia; trovate maggior informazioni in un articolo dedicato.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone HONOR: la classifica di questo mese e Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di questo mese