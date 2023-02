Alla ricerca di un nuovo smartphone Android, ma volete spendere poco? Il gioco di parole non è voluto, ma su Amazon c’è POCO M5 in offerta al minimo storico in tutte le colorazioni e potrebbe essere il momento giusto per approfittarne.

POCO M5 in offerta al minimo storico su Amazon

POCO M5 è uno smartphone economico che vuole dire la sua sulla fascia medio-bassa del mercato. La cifra richiesta dal produttore all’uscita, durante lo scorso mese di settembre, è già di per sé interessante, ma lo diventa ancora di più a quella proposta in offerta su Amazon.

Nonostante il prezzo contenuto, lo smartphone offre caratteristiche niente male, capeggiate da un display LCD DotDrop 20:9 da 6,58 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate dinamico fino a 90 Hz e vetro Corning Gorilla Glass, e dal SoC MediaTek Helio G99, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X e da 64 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD). A bordo trovano spazio una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP (con PDAF), sensore macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 5 MP.

A queste cifre non si può pretendere la connettività 5G: POCO M5 offre comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, infrarossi, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm, ormai sempre più una rarità. Il lettore di impronte digitali è laterale ed è integrato nel tasto di accensione e spegnimento. Completano il quadro la certificazione IP53 contro spruzzi d’acqua leggeri e la batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 18 W (con cavo). Lo smartphone è stato lanciato con la MIUI 13 for POCO basata su Android 12, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi accoglierà Android 13 e la MIUI 14.

POCO M5 è stato lanciato nella versione da 64 GB al prezzo di 189,90 euro, ma ora è disponibile su Amazon con uno sconto di 40 euro, che fa scendere la richiesta a 149,90 euro per tutte le colorazioni (Nero, Giallo e Verde). Si tratta del minimo storico per il noto sito di e-commerce, che ovviamente lo propone con spedizione gratuita (anche in un giorno se siete abbonati Prime in zone compatibili).

Se siete interessati potete seguire il link qui in basso. Per indecisioni potete invece dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista POCO M5 in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione POCO M5