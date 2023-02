Continua la lenta evoluzione di Android Auto, piattaforma alla quale il team di sviluppatori di Google negli ultimi mesi ha dedicato sempre più attenzioni, introducendo diverse importanti novità, a partire dall’attesa interfaccia ridisegnata Coolwalk.

Una delle ultime novità riguarda Google Maps, servizio che per tanto tempo non è stato utilizzabile sul telefono collegato ma che in questi giorni pare avere finalmente ottenuto l’atteso supporto.

Android Auto migliora il supporto a Google Maps

In seguito all’aggiornamento alla versione 11.67.0701, infatti, gli utenti non dovrebbero più visualizzare su Google Maps sul telefono il messaggio di errore che fino ad oggi diceva che l’app non può essere aperta mentre Android Auto è in esecuzione.

Pare essere stata messa fine a una limitazione piuttosto fastidiosa e ciò in quanto Google Maps su Android Auto offre meno funzionalità agli utenti rispetto alla versione dedicata agli smartphone Android.

Al momento questa novità pare essere stata messa a disposizione soltanto di una ristretta cerchia di utenti e non sembra essere legata ad una specifica versione di Android Auto e non è nemmeno possibile escludere che si tratti solo di un bug (anche se avrebbe senso che finalmente il team di Google abbia deciso di accontentare gli utenti).

Stando a quanto viene segnalato su Reddit, questa novità è stata riscontrata sulla versione 8.8.630424 di Android Auto.

E sempre a proposito di Google Maps, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha iniziato a implementare per gli utenti la scheda Aziende, dedicata a chi gestisce un’azienda e che consente di trovare tutte le necessarie impostazioni.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Maps per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: