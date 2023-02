Vivo annuncia l’arrivo in Europa di un nuovo smartphone Android: esattamente come preventivato, si tratta di Vivo X90 Pro, un flagship che punta molto sul comparto fotografico grazie al sensore da un pollice e al chip di elaborazione delle immagini creato su misura. Il dispositivo fa parte del trio presentato in Cina lo scorso novembre, ed è l’unico che risulterà acquistabile a livello globale (e di conseguenza in Italia). Andiamo a scoprirlo da vicino, insieme al prezzo per il nostro mercato.

Vivo X9o Pro arriva in Italia e mostra i muscoli

Vivo sembra avere l’intenzione di stupire anche sul mercato europeo con il suo nuovo smartphone, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Vivo X90 Pro è nato dalla partnership internazionale con ZEISS e offre il sensore di imaging più grande mai realizzato e il nuovo imaging chip Vivo V2 per l’elaborazione delle immagini.

“Siamo entusiasti di arricchire, anche in Europa, la serie X conosciuta anche per un comparto fotografico all’avanguardia“, ha dichiarato Vincent Xi, Presidente di Vivo Italia. “Il nuovo vivo X90 Pro combina straordinarie tecnologie leader nel settore dell’imaging co-ingegnerizzate con ZEISS, con le più recenti tecniche di elaborazione sviluppate sia internamente sia in collaborazione con MediaTek, per affrontare e superare alcune delle sfide più impegnative della fotografia e della videografia moderna“. Solo elogi da parte di Oliver Schindelbeck, Senior Smartphone Technology Manager, ZEISS Consumer Products, che sostiene che gli ultimi smartphone top di gamma lanciati sul mercato, come Vivo X90 Pro stesso, “consentono agli utenti di scattare foto come se utilizzassero una fotocamera di livello professionale“.

Il nuovo smartphone Android integra una nuova configurazione della tripla fotocamera principale, che aumenta in modo significativo la sensibilità alla luce, l’elaborazione naturale dei colori e la stabilizzazione delle immagini. Il grande protagonista è il sensore personalizzato di imaging IMX989 da un pollice: la fotocamera da 50 MP offre un’ampia apertura f/1.75, ma anche pixel grandi 3,2 μm in una configurazione 4 in 1, che permette di assorbire una maggiore quantità di luce per pixel, per immagini più chiare e nitide. L’area fotosensibile del sensore è stata infatti aumentata del 77% rispetto al predecessore (Vivo X80 Pro), con un aumento fino al 43% della capacità di assorbimento della luce.

A bordo una fotocamera da 50 MP per i ritratti, con configurazione a fuoco fisso da 50 MP: il sensore IMX758 offre un’apertura f/1.6, che consente di scattare immagini dettagliate anche con scarsa illuminazione. Il comparto vede anche la presenza di una fotocamera ultra-grandangolare da 108° a bassa distorsione con sensore Sony IMX663 da 12 MP e apertura f/2.0. Per i selfie entra in gioco una fotocamera anteriore da 50 MP con focus fisso da 50 mm, che può contare sul sensore IMX758 con un’apertura f/1.6, che consente di catturare ritratti dettagliati anche con poca luce. Vivo X90 Pro offre una tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) personalizzata e sviluppata da Vivo stessa, che garantisce una correzione più intelligente e precisa rispetto a quella standard e arriva al livello CIPA 4.

Abbiamo citato il chip di imaging personalizzato Vivo V2: quest’ultimo è dotato di algoritmi AI sviluppati in proprio e può contare su ottiche ZEISS con rivestimento T* Coating, che vanno a migliorare le capacità fotografiche soprattutto in notturna. Gli appassionati di astrofotografia saranno contenti di sapere dell’integrazione della modalità AI Night View e della funzione Handheld Astro, grazie alle quali è possibile ottenere scatti nitidi senza la necessità di supporti. Lato video lo smartphone supporta una registrazione 4K nitida anche in condizioni di bassa illuminazione, grazie all’algoritmo per la riduzione del rumore.

Rimaniamo sul comparto fotografico perché ci sono ancora alcune cose da dire. Vivo X90 Pro è dotato della funzione ZEISS Natural Color 2.0, per garantire una maggiore autenticità e una migliore accuratezza nella resa dei colori. A bordo troviamo inoltre la funzionalità Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot, che rende l’acquisizione del movimento ancora più semplice: il ritardo di zero secondi consente agli utenti di catturare l’immagine esattamente come la vedono, anche con poca luce. Le modalità Sport e Night Sport combinano otturatore ad alta velocità e l’algoritmo di rilevamento del movimento per bloccare istantaneamente i fotogrammi, mantenendo al contempo nitido il soggetto.

Il sensore da un pollice supporta alcuni effetti creativi sviluppati da Vivo e ZEISS, come lo ZEISS Cine-flair Portrait, capace di simulare l’effetto flare utilizzato in molti film famosi, o anche lo ZEISS Miniature Effect per l’acquisizione di immagini di paesaggi urbani in miniatura.

Vivo X90 Pro non è ovviamente solo fotocamera. Il nuovo smartphone punta molto anche sulla tecnologia di ricarica rapida Dual-Cell FlashCharge da 120 W, capace di ricarica la batteria da 4870 mAh del 50% in appena 8 minuti in modalità rapida. A disposizione pure una modalità bilanciata di ricarica, pensata per la ricarica quotidiana, con la quale si arriva al 100% in 29 minuti. Chi preferisce la ricarica senza fili può optare per la Wireless FlashCharge da 50 W. A bordo una protezione di sicurezza a 24 dimensioni, con certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Il cuore di Vivo X90 Pro è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 9200, che in abbinamento al chip V2 consente al dispositivo di raggiungere un punteggio AnTuTu di 1,26 milioni. Al fianco di quest’ultimo troviamo 12 GB di RAM LPDDR5X (più eventuali altri 8 GB virtuali con la funzione Extended RAM) e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Le prestazioni vengono “tenute a bada” da un sistema di raffreddamento a camera di vapore di nuova generazione: la struttura di raffreddamento a 24 strati è aumentata di più di un terzo rispetto al modello precedente, e copre un’area di 4002 mm². L’innovativo design della scocca riduce il trasferimento di calore dalla CPU al telaio, mantenendo le aree solitamente toccate dalle mani fino a 2°C più fresche durante l’uso intenso.

Lo schermo è un AMOLED curvo da 6,78 pollici con bordi sottili, che offre una protezione avanzata per gli occhi grazie a un nuovo materiale luminescente che riduce la luce blu. La modulazione di ampiezza degli impulsi ad alta frequenza, fino a 2160 Hz, riduce drasticamente lo sfarfallio dello schermo, mentre la dimmerazione di precisione consente di regolare la luminosità del display per adattarsi alle condizioni di illuminazione esterna. Oltre a quella predefinita, sullo schermo è possibile impostare la modalità di visualizzazione ZEISS Natural Color Display, per evitare che i colori dell’immagine possano in qualche modo essere modificati dal pannello. Il display può riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori, con una gamma cromatica DCI-P3 al 100%, supporto a HDR10+ e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione del pannello c’è il vetro SCHOTT Xensation Up al litio-alluminosilicato rinforzato chimicamente, che aiuta a prevenire incrinature e consente di mantenere una curvatura elegante e un’elevata resistenza.

Ecco un bel riepilogo della scheda tecnica di Vivo X90 Pro:

display AMOLED 20:9 curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel), HDR10+, luminosità fino a 1300 nit, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte ottico integrato

con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel), HDR10+, luminosità fino a 1300 nit, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte ottico integrato SoC MediaTek Dimensity 9200 a 4 nm con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2

a 4 nm con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

di RAM LPDDR5X e di memoria interna UFS 4.0 tripla posteriore posteriore con ottiche Zeiss, con sensore principale da 1″ (Sony IMX989) da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS, sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus e teleobiettivo (Sony IMX758) da 50 MP (f/1.6) per lo zoom ottico 2x con OIS

con ottiche Zeiss, con sensore principale da 1″ (Sony IMX989) da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS, sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus e teleobiettivo (Sony IMX758) da 50 MP (f/1.6) per lo zoom ottico 2x con OIS fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.5)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC, infrarossi, porta USB Type-C 3.2

dual SIM, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC, infrarossi, porta USB Type-C 3.2 doppio altoparlante stereo, motore lineare X-Axis

certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere batteria da 4870 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W e wireless da 50 W

con supporto alla ricarica rapida cablata da e wireless da 50 W Funtouch OS 13 basata su Android 13

dimensioni: 164,1 x 74,5 x 9,3 mm, peso di 215 g

A detta del produttore, Vivo X90 Pro offre un audace design ispirato alla spirale di Fibonacci per offrire un look armonioso e unico. La cover posteriore è in pelle vegana, morbida e resistente alle macchie, e integra una fascia orizzontale denominata Skyline che divide in due parti, bilanciando l’attenzione visiva e donando al comparto fotografico il giusto segno distintivo. Le tre fotocamere sono integrate in un unico “Big Eye”, con vetro Corning Gorilla Glass e rivestimento ultra resistente (la durezza complessiva della lente raggiunge il valore 6 della scala Mohs di durezza minerale).

Prezzo e uscita del nuovo smartphone Android

Vivo X90 Pro sarà presto disponibile all’acquisto in Italia nella colorazione Legend Black a un prezzo consigliato in linea con le specifiche di fascia premium che abbiamo appena visto. Per portarselo a casa serviranno 1299 euro. Ci farete un pensierino?

