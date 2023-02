Dopo oltre due mesi dalla presentazione sul mercato di casa, il produttore cinese Vivo ha annunciato la disponibilità su scala globale degli smartphone Android Vivo X90 e X90 Pro, entrambi basati sulla piattaforma di punta di casa MediaTek, ovvero il Dimensity 9200.

Sebbene entrambi possano contare su un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss, il modello Pro ha decisamente una marcia con sensori di qualità superiore rispetto al fratello minore. L’unico vero peccato è che il modello di punta della gamma, ovvero Vivo X90 Pro+, smartphone spinto dallo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e dotato di un comparto fotografico ancora superiore, non esce dai confini cinesi. Scopriamo, quindi, tutti i dettagli di questi due smartphone i prezzi e la loro disponibilità su scala globale.

La serie Vivo X90 debutta a livello globale

Come anticipato in apertura, Vivo ha annunciato la disponibilità globale dei propri attuali smartphone top di gamma Vivo X90 e Vivo X90 Pro, dispositivi già annunciati in Cina lo scorso 22 novembre e da allora avvistato sui portali di vari enti di certificazione, a testimoniarne il rilascio imminente al di fuori della Cina.

La deadline è stata fissata dal produttore cinese per le 18:30 di oggi, venerdì 3 febbraio 2023, e tramite un teaser sul proprio canale YouTube ufficiale, Vivo preannunciava le potenzialità fotografiche dei due modelli, realizzati in collaborazione con Zeiss per quanto concerne i comparti fotografici.

Punti in comune e differenze tra i due modelli

Partiamo col dire che i due smartphone ricalcano perfettamente le controparti già disponibili in Cina. Dal punto di vista estetico, Vivo X90 e X90 Pro risultano praticamente identici, rendendo quasi impossibile distinguerli ad occhio nudo, specie se visti dalla parte frontale.

Essa è dominata da una ampio display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, luminosità di picco a 1300 nit e frequenza di aggiornamento (non variabile a 120 Hz), curvato ai bordi, interrotto unicamente da una fotocamera incastonata in un foro circolare centrato, che su entrambi i modelli è costituita da un sensore da 32 megapixel. Sotto al display, si cela un lettore (ottico) delle impronte digitali.

Spostandoci al posteriore, decentrato sulla sinistra, troviamo un oblò circolare (decisamente più ampio sul modello Pro) che contiene al suo interno i tre sensori fotografici e i sensori per la messa a fuoco, collocati sui vertici di un quadrato (ricorda molto da vicino la soluzione proposta da OnePlus 11); a destra del comparto fotografico, sono presenti il flash LED e il logo Zeiss. Da sottolineare, poi, una fascia che attraversa lo smartphone da lato a lato, subito sotto al comparto fotografica, caratteristica estetica distintiva.

A proposito di comparto fotografico, qua emerge una differenza tra i due smartphone, con il modello Pro che dispone di una marcia in più su tutta la linea, tralasciando il sensore ultra-grandangolare che è il Sony IMX663 da 12 megapixel (con autofocus) su entrambi i modelli: per quanto concerne la fotocamere principale, Vivo X90 Pro può contare su un sensore da un pollice (Sony IMX989) a risoluzione 50,3 megapixel, contro un più classico sensore da 1/1,49 pollici (Sony IMX866) a risoluzione 50 megapixel del modello liscio; la stabilizzazione ottica è presente su entrambi i sensori.

A chiudere il comparto triplo, entrambi offrono un sensore teleobiettivo: da 50 megapixel stabilizzato otticamente per il modello Pro e da 12 megapixel non stabilizzato per il modello base; in entrambi i casi, lo zoom ottico è 2x e in entrambi i casi manca l’autofocus. Chiude il comparto multimediale l’audio stereo.

Archiviato il comparto multimediale, passiamo al lato prestazioni. Vivo X90 e X90 Pro sono spinti dal SoC MediaTek Dimensity 9200, affiancato dalla GPU Immortalis-G715 di ARM e dall’ISP Vivo V2, arma in più nella gestione degli scatti per migliorarne la qualità. Entrambi, poi, propongono 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio ri archiviazione con memorie UFS 4.0; il modello base, tuttavia, arriva anche nel taglio da 128 GB con memoria più lenta (UFS 3.1).

Vivo X90 Pro ha una batteria leggermente più capiente (4870 mAh contro 4810 mAh) e supporta la ricarica wireless rapida a 50 W; per quanto concerne la ricarica cablata, entrambi possono contare sulla ricarica rapida a 120 W, capace di ricaricare il 50% della batteria in appena 8 minuti.

Entrambi gli smartphone, poi sono certificati per la resistenza ad acqua e polvere: IP68 per il modello Pro e IP64 per il modello base. Ultimo aspetto, il software: i nuovi Vivo X90 arrivano con a bordo Android 13, personalizzato con l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 13.

Scheda tecnica del Vivo X90 Pro

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X90 Pro.

Dimensioni: 164,1 x 74,5 x 9,3 mm

x x Peso: 215 grammi

Display: AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi 1 miliardo di colori HDR10+ Luminosità di picco: 1300 nit Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e ISP Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore tripla con ottiche Zeiss Sensore principale da 1” (Sony IMX989) a risoluzione 50,3 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus Sensore teleobiettivo (Sony IMX758) da 50 MP (f/1.6) per lo zoom ottico 2x con OIS Registra video fino a 8K @ 30fps o 4K @ 60 fps

con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 3.2

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola , luce ambientale

, , , , Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 4870 mAh Ricarica rapida cablata a 120 W (da 0% a 50% in 8 minuti) Ricarica rapida wireless a 50 W

Sistema operativo: Funtouch OS 13 basata su Android 13

Galleria immagini del prodotto

Scheda tecnica completa del Vivo X90

Di seguito riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X90.

Dimensioni: 164,1 x 74,4 x 8,5 mm (retro in vetro) o 8,9 mm (retro in eco-pelle)

x x (retro in vetro) o (retro in eco-pelle) Peso: 196 grammi (vetro) o 200 grammi (eco-pelle)

(vetro) o (eco-pelle) Display: AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi 1 miliardo di colori HDR10+ Luminosità di picco: 1300 nit Refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1260 x 2800 pixel) in 20:9 curvo ai bordi SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Immortalis-G715 e ISP Vivo V2

(4 nm) con CPU octa-core e GPU e ISP Memoria RAM: 8 o 12 GB

o Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1), 256 o 512 GB (UFS 4.0)

(UFS 3.1), o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore tripla con ottiche Zeiss Sensore principale (Sony IMX866) da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) con angolo di visione a 108° e autofocus Sensore teleobiettivo (Sony IMX663) da 12 MP (f/2.0) per lo zoom ottico 2x Registra video fino a 4K @ 60 fps

con Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit /192 kHz

(doppio speaker), /192 kHz Reti mobili: Dual SIM (nano-SIM), 5G /4G/3G/2G

(nano-SIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), (A2DP, LE, aptX HD), (dual band, L1+L5), , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Sensori: accelerometro , giroscopio , sensore di prossimità , bussola , luce ambientale

, , , , Certificazione: IP64 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: unità da 4810 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W (da 0% a 50% in 8 minuti)

con supporto alla ricarica rapida cablata a (da 0% a 50% in 8 minuti) Sistema operativo: Funtouch OS 13 basata su Android 13

Galleria immagini del prodotto

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi dei nuovi Vivo X90

I nuovi Vivo X90 e X90 Pro non saranno disponibili da subito e, soprattutto, non saranno disponibili ovunque. Tra i due, l’unico che arriverà in Europa (anche in Italia) è il modello Pro, mentre il modello base resterà circoscritto ad alcuni mercati asiatici.

Di seguito riportiamo i prezzi per il mercato malese, uno dei pochi che ha già idea dei prezzi di vendita di questi smartphone, entrambi attualmente a listino nella sola configurazione di memoria 12+256 GB:

Vivo X90 arriva in due colorazioni, Asteroid Black e Breeze Blue al prezzo di 3699 ringgit malesi (circa 795 euro al cambio attuale)

arriva in due colorazioni, Asteroid Black e Breeze Blue al prezzo di (circa 795 euro al cambio attuale) Vivo X90 Pro arriva nella sola colorazione Legendary Black al prezzo di 4999 ringgit malesi (circa 1075 euro al cambio attuale)

È un vero peccato che Vivo X90 Pro+ non arrivi dalle nostre parti: vista la sua dotazione da primo della classe, avrebbe potuto sfidare (o quantomeno avrebbe potuto provarci) il top gamma Android per eccellenza, ovvero Samsung Galaxy S23 Ultra, fresco di presentazione.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese