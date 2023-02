Sappiamo già che Xiaomi sta preparando il lancio di diversi dispositivi al Mobile World Congress 2023, il 26 febbraio è infatti attesa la presentazione non solo della famiglia Xiaomi 13 globale, ma anche di tutta una serie di smartphone di fascia medio bassa; nella giornata di ieri abbiamo visto i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo dei dispositivi in questione, oggi diamo uno sguardo più approfondito ad uno di questi: Redmi 12C.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla variante globale di Redmi 12C

Il colosso cinese non ha dunque intenzione di limitarsi alla fascia alta, diversi smartphone dalle specifiche più modeste, già presentati in Cina, sono pronti per essere commercializzati anche nei mercati internazionali; tra questi figura Redmi 12C, dispositivo presentato a fine 2022 già disponibile nel mercato interno cinese. Solitamente, quando i produttori cinesi commercializzano uno smartphone prima in patria e poi nel resto del mondo, non ci sono grosse differenze per quanto riguarda le specifiche tecniche dei dispositivi, l’hardware può infatti subire qualche piccola modifica, mentre il software viene maggiormente adattato agli utenti dei mercati destinatari.

Oggi, grazie ad un’immagine pubblicitaria trapelata in rete, possiamo avere qualche conferma sulle specifiche e sulle colorazioni del dispositivo in questione.

Come potete notare dall’immagine qui sopra e come già visto ieri, Redmi 12C sarà disponibile in versione globale in quattro differenti colorazioni: nero, blu, rosa e verde. Per quanto riguarda le specifiche tecniche abbiamo diverse somiglianze con la versione cinese dello smartphone, partiamo dal display che dovrebbe essere costituito da un pannello con diagonale da 6,71 pollici, risoluzione che si ferma all’HD+, luminosità di picco di 500 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Sotto il cofano troviamo il processore MediaTek Helio G85 che, nella versione globale, sembra essere accompagnato da due sole varianti di memoria, 3 GB di RAM + 32 GB di memoria interna, oppure 4 GB di RAM + 128 GB di memoria interna, entrambe con possibilità di espandere l’archiviazione grazie ad una MicroSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, questo è costituito due sensori, uno da 50 MP e uno che dovrebbe essere un sensore di profondità, del quale però non si hanno informazioni specifiche; anteriormente invece dovrebbe essere presente una fotocamera selfie da 5 MP. Infine dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, teoricamente in grado di garantire più di una giornata di utilizzo.

Insomma, Redmi 12C non brilla certo per specifiche tecniche, ma d’altronde si tratta di un dispositivo di fascia bassa che, nel mercato europeo, dovrebbe essere venduto ad un prezzo che oscilla tra i 170 euro e i 200 euro, in base alla configurazione di memoria; non ci resta che attendere il 26 febbraio per saperne di più, anche se probabilmente nessuno smania per mettere le mani sul dispositivo in questione.

