Sembra che Redmi si stia preparando a lanciare una serie di smartphone di fascia medio bassa in occasione del Mobile World Congress 2023 di fine mese, non si tratta di dispositivi inediti, quanto più di smartphone già ufficializzati in Cina lo scorso anno e in arrivo sui mercati internazionali, tranne uno.

Varianti, prezzi e colorazioni dei prossimi smartphone Redmi

Partiamo subito con l’inedito della serie, Redmi A2 è infatti il successore di Redmi A1 dello scorso anno, ovvero lo smartphone più economico del brand, dedicato a chi non ha particolari esigenze o pretese se non una spesa esigua.

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in un’unica variante di memoria, 2GB RAM + 32 GB di memoria interna, al prezzo di 119 euro in tre differenti colorazioni quali nero, blu e verde. Come detto lo smartphone è il più economico offerto dall’azienda, stando a quanto trapelato in rete le sue principali caratteristiche dovrebbero essere le seguenti:

display: LCD 6,52″ 1600×720

SoC: MediaTek Helio G36

memoria: 2GB di RAM + 32GB interna (espandibile)

connettività: 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS (no NFC)

versione Android: Android 13 Go Edition

fotocamere: 8 MP + 2 MP posteriormente, 5 MP anteriormente

batteria: 5.000mAh, ricarica 10W

Passiamo a Redmi 12C, presentato in Cina sul finire dello scorso anno, lo smartphone dovrebbe avere tre diversi tagli di memoria, nello specifico:

3 GB di RAM + 32 GB di memoria interna al prezzo di 149 euro

3 GB di RAM + 64 GB di memoria interna al prezzo di 179 euro

4 GB di RAM + 128 GB di memoria interna al prezzo di 199 euro

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni grafite, verde, blu e viola.

Volgiamo ora l’attenzione ai dispositivi della famiglia Redmi Note 12, già ufficializzati in madre patria a ottobre dello scorso anno, gli smartphone in questione sono in arrivo anche sul nostro mercato con le seguenti configurazioni e prezzi.

Redmi Note 12 nelle colorazioni verde, grigio e blu:

4 GB di RAM + 128 GB di memoria interna (4G) al costo di 279 euro

4 GB di RAM + 128 GB di memoria interna (5G) al costo di 299 euro

Redmi Note 12 Pro 5G nelle colorazioni nero, bianco e blu:

6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna al prezzo di 399 euro

Redmi Note 12 Pro+ 5G nelle colorazioni nero, bianco e blu:

8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna al costo di 499 euro

Come già detto, quasi tutti gli smartphone sono già stati presentati in Cina, motivo per cui dovremmo già conoscere tutte le caratteristiche tecniche (per le quali vi rimandiamo agli articoli linkati poco sopra), non ci resta che attendere il MWC 2023 per scoprire se l’azienda riserverà qualche sorpresa.

