Il mondo del modding e delle custom ROM in particolare non smette mai di regalare gioie e questa volta il riferimento è tutto per la popolare Paranoid Android, una delle poche ROM con base AOSP rimaste in circolazione ad essere attivamente sviluppata per una vasta gamma di dispositivi: nel momento in cui scriviamo, la versione Topaz Stable basata su Android 13 è già disponibile al download per un gruppetto di smartphone a marchio Redmi, POCO e OnePlus.

Paranoid Android Topaz Stable con Android 13: il punto della situazione

Il team che si occupa dello sviluppo della Paranoid Android si sta dando da fare ormai da diversi mesi per approntare la versione Topaz con base Android 13, tanto che il rilascio delle prime build alpha e beta per Nothing Phone (1) e alcuni Pixel e OnePlus è datato ottobre 2022.

Più di recente, proprio il primo smartphone della giovane start-up di Carl Pei — che pure ha ricevuto l’aggiornamento ufficiale ad Android 13 — è divenuto anche il primo a poter vantare una build stabile della Paranoid Android Topaz.

Ebbene, soltanto pochi giorni più tardi, la lista degli smartphone sui quali è possibile installare la ROM Stable è già stata ampliata.

Android 13 su POCO, Redmi e OnePlus con la Paranoid Android

Xiaomi non è esattamente il brand più solerte nel rilasciare le nuove major release di Android per i propri smartphone (per tutte le notizie sull’argomento, potete consultare la nostra pagina dedicata), anzi genera sempre molta confusione: anche con la MIUI 14 in rilascio non è scontato che l’aggiornamento porti in dote anche Android 13, anzi diversi modelli rimarranno fermi ad Android 12. Il discorso vale ovviamente anche per i dispositivi a marchio Redmi e POCO, anche se per questi ultimi c’è una buona notizia legata al modding.

Se siete possessori di uno dei modelli elencati di seguito e non siete dei grandi estimatori della MIUI, sappiate che il team AOSPA sta venendo in vostro soccorso: già adesso — a patto di essere pienamente consapevoli di ciò che fate e di sapere dove mettere mano — potreste abbracciare la custom ROM e provare le novità di Android 13 grazie alla Paranoid Android Topaz Stable. Ecco la lista completa dei modelli compatibili, così come annunciato dal team tramite i propri canali social:

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 9 Pro Max (India)

Redmi K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition

Poco M2 Pro

Poco F2 Pro

Fuori dal canale stabile, la seconda build beta di Topaz è scaricabile anche per Redmi Note 11 con una lunga lista di bugfix.

Ai dispositivi appena elencati va aggiunto anche OnePlus 9R: anche su questo modello è già possibile installare una build stabile della Paranoid Android Topaz.

Per maggiori dettagli, per tutti i link e le istruzioni del caso, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della Paranoid Android.

