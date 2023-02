PosteMobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile gestito da Postepay S.pA. (Gruppo Poste Italiane) e attivo su rete Vodafone, sale sul treno degli operatori che stanno rimodulando il canone mensile di alcune tariffe per i già clienti.

L’operatore ha infatti annunciato una rimodulazione tariffaria (trramite modifica unilaterale del contratto), che entrerà in vigore dal 22 marzo 2023, adducendo la scusa dell’inflazione.

PosteMobile annuncia alcune rimodulazioni

Dopo TIM e WINDTRE, anche PosteMobile entra a far parte della cerchia degli operatori che stanno iniziando a rimodulare alcune tariffe già esistenti (che coinvolgono quindi i già clienti) per far fronte al difficile contesto macroeconomico del momento.

Per questo, l’operatore virtuale ha annunciato una rimodulazione tariffaria che colpirà le offerte della gamma Creami Relax (ovvero Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special) a partire dal 22 marzo 2023.

Questa modifica unilaterale del contratto è stata annunciata nella giornata di ieri tramite un’informativa dedicata, presente nella sezione “Per il consumatore”; inoltre, l’operatore sta già avvisando i clienti coinvolti attraverso un SMS informativo. Di seguito, riportiamo un estratto dell’informativa presente sul portale di PosteMobile:

“A partire dal 22 marzo 2023, alcuni piani tariffari subiranno delle modifiche. Da sempre PostePay è vicina ai suoi clienti ed è orientata ad offrire la migliore qualità possibile dei propri servizi. Lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde, fuori dal nostro controllo, conoscendo anche momenti di crisi che hanno fatto registrare, tra gli altri effetti, un generale aumento dei costi riguardanti anche l’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli elevati standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l’offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte, sotto elencate, il cui canone mensile sarà aumentato di 1 euro al mese. Pertanto i clienti interessati riceveranno un’apposita comunicazione via SMS relativa sia alla modifica, in tal senso, delle condizioni economiche, che alla conferma del diritto di recesso, libero da vincoli. I clienti interessati continueranno ad avere, infatti, il diritto di recedere dal contratto in ogni momento, anche passando con la propria numerazione mobile ad altro operatore, senza penali.”

Il dettaglio degli aumenti

Come detto poco sopra, le offerte coinvolte fanno parte della gamma Creami Relax e sono, nello specifico, Relax 100, Relax 20 e Relax 20 special. Gli aumenti del canone mensile, in tutti i casi, saranno di un euro rispetto a quanto inizialmente previsto ed entreranno in vigore dal rinnovo successivo al 22 marzo 2023; ecco il dettaglio completo:

Relax 100 Da 10 euro/mese a 11 euro/mese (per i primi tre rinnovi dall’attivazione dell’offerta) Da 9 euro mese a 10 euro/mese (dal quarto al sesto rinnovo) Da 8 euro/mese a 9 euro/mese (dal settimo rinnovo in poi)

Relax 20 Da 8euro/mese a 9 euro/mese (per i primi tre rinnovi dall’attivazione dell’offerta) Da 7euro mese a 8 euro/mese (dal quarto al sesto rinnovo) Da 6euro/mese a 7 euro/mese (dal settimo rinnovo in poi)

Relax 20 special Da 6 euro/mese a 7 euro/mese



Come specificato nell’informativa, PosteMobile consente ai propri clienti coinvolti di recedere dal contratto in qualsiasi momento chiudendo l’utenza (semplice recesso):

“Per il semplice recesso (che avviene in assenza di trasferimento del numero verso altro operatore) occorrerà compilare il modulo denominato “Richiesta di Cessazione Contratto”, allegando ad esso copia di un documento di identità del titolare dell’utenza, e inviarlo via e-mail all’indirizzo info@postemobile.it, o via fax al numero gratuito 800.242.626 , oppure tramite lettera a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR).”

Nel caso in cui, invece, l’utente decidesse di recedere passando ad un altro operatore (portabilità del numero), per PosteMobile il recesso si realizzerà al momento dell’avvenuta portabilità.

