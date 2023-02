Google Pay è l’applicazione di Big G destinata ai pagamenti che, nonostante abbia da tempo iniziato la migrazione verso Google Wallet, rimane comunque ancora disponibile in alcuni mercati. Di recente abbiamo visto l’azienda implementare un po’ di stile Material You nell’app Google in versione beta e in News, oggi tocca a Google Pay che aveva già lasciato intravedere alcuni cambiamenti.

Il rilascio dello stile Material You su Google Pay si fa più capillare grazie all’ultimo aggiornamento

Google continua a lavorare sodo per uniformare quanto più possibile l’aspetto grafico dei propri servizi, lo stile Material You è già disponibile per diverse applicazioni che ciclicamente subiscono comunque qualche cambiamento; come detto in apertura Google Pay aveva già iniziato a ricevere il nuovo stile grafico a dicembre, con un’aggiornamento lato server di quella che al tempo era l’ultima versione disponibile, ovvero la 167.1.5.

Nonostante dunque il Material You fosse già tecnicamente disponibile per l’app in questione, la sua diffusione era comunque limitata, ma ora grazie all’aggiornamento alla versione 171.1.4 diventa disponibile per tutti gli utenti.

Come potete notare dalle immagini in galleria, le modifiche apportate all’interfaccia sono praticamente le stesse già viste nel mese di dicembre: l’app ottiene la classica barra di navigazione inferiore in stile Material You, un po’ più alta rispetto a quella della precedente versione e introduce le classiche pillole per evidenziare la scheda di turno. Sempre per quanto riguarda la barra di navigazione inferiore, questa ora mostra solo un’etichetta di testo per la scheda corrente; oltre a ciò le altre modifiche si riducono alla forma di alcuni tasti leggermente rivisitata e alla barra di ricerca superiore che ora occupa meno spazio.

