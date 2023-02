La sicurezza è sempre più importante nel mondo della tecnologia e il team di Google continua a lavorare al miglioramento dei livelli di protezione per gli utenti dei suoi servizi e app, così come ci viene confermato dalle ultime novità di Google Pay e Google Chrome.

Anche se si effettuano acquisti online soltanto presso rivenditori affidabili, fornire il numero della propria carta di credito a qualsiasi sito Web è di per sé rischioso, in quanto anche i colossi della tecnologia sono esposti agli eventuali attacchi di hacker.

In sostanza, meno operazioni si compiono, meno rischi di corrono ma un’importante novità è arrivata al riguardo da Google in occasione del Safer Internet Day: ci riferiamo alla possibilità per i titolari di carte American Express di utilizzare un numero di carta virtuale al posto dei dati effettivi della loro carta di credito quando fanno acquisti con Google Pay e Google Chrome.

Si tratta di una funzionalità già lanciata nei mesi scorsi per gli utenti Capital One e che viene adesso estesa a quelli American Express.

Il team di Google ha anche reso noto di essere al lavoro con Visa, Mastercard e altre importanti banche per portare questa funzionalità alle due maggiori reti di carte di credito entro la fine dell’anno.

In virtù di questa funzionalità, quando si effettua il pagamento con una carta idonea, il sistema chiederà se si desidera usare una carta virtuale e, in caso affermativo, Google utilizzerà l’autenticazione a due fattori (inviando un messaggio di testo al numero di telefono per assicurarsi dell’identità dell’utente) e verrà quindi generato un numero di carta virtuale.

Google Chrome rende più sicure le password

Tra le funzionalità più apprezzate di Google Chrome vi è anche un gestore per le password e il colosso di Mountain View ha deciso di renderla ancora più sicura con il supporto per l’autenticazione biometrica su desktop e laptop.

Ebbene, così com’è stato annunciato nelle scorse ore, chi può contare su un computer che dispone di un sistema di autenticazione biometrico (connesso o integrato), come un lettore di impronte digitali o uno scanner facciale, può sfruttarlo per accedere al gestore delle password di Google Chrome.

Il nuovo sistema offre un’esperienza simile a quella già vista su smartphone e tablet Android quando si desidera accedere alle password salvate.

Questa funzionalità può essere attivata manualmente attraverso il seguente flag: chrome://flags/#biometric-authentication-in-settings.