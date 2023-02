Redmi Pad è in super offerta nella versione da 4-128 GB, con uno sconto già oltre i 100 euro rispetto al prezzo di listino proposto solo qualche mese fa. Il tablet Android dispone di un ampio schermo e può essere la scelta giusta se state cercando un prodotto dalle specifiche moderne e dal prezzo contenuto.

Che offerta per Redmi Pad 4-128 GB

Redmi Pad è stato lanciato ufficialmente lo scorso mese di ottobre in compagnia degli smartphone Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro (quest’ultimo protagonista di un’ottima offerta, ulteriormente migliorata in queste ore). Si tratta di un tablet Android dal buon rapporto qualità-prezzo sin dal lancio, visto che mette a disposizione uno schermo LCD da 10,61 pollici a risoluzione 2000 x 1200 con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm. Quest’ultimo è affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB (nella configurazione in offerta) di memoria interna UFS 2.2 (eventualmente espandibile con microSD fino a 1 TB).

A livello fotografico Redmi Pad non eccelle, ma non ci si aspetta questo da un tablet: a bordo ci sono comunque una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP (con FoV di 115°) perfetta per le videochiamate e una fotocamera posteriore da 8 MP. Non esiste sul mercato una versione 4G: lato connettività ci si deve “accontentare” di Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C. Per migliorare la multimedialità, il tablet offre quattro speaker con compatibilità Dolby Atmos. La batteria è da 8000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W.

Redmi Pad è stato lanciato nella versione 4-128 GB al prezzo consigliato di 349 euro, ma ora potete acquistarlo con uno sconto importante: su eBay è disponibile nella colorazione grigia a 249 euro, ma grazie al coupon PIT10PERTE2023 potete far scendere ulteriormente il prezzo fino ad arrivare a 224,10 euro, con spedizione gratuita. Vi ricordiamo che il codice sconto in questione è stato proposto a inizio mese e può essere sfruttato fino a fine anno fino un massimo di sei volte: ricordatevi di aggiungerlo in fase di acquisto, all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso:

Acquista Redmi Pad 4-128 GB in offerta

Leggi anche: Migliori tablet Android