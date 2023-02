Cercate uno smartphone potente, dalle specifiche moderne e dal prezzo accattivante? Allora dovreste dare uno sguardo a Xiaomi 12T Pro, attualmente in offerta con uno sconto davvero interessante rispetto al prezzo di lancio di qualche mese fa.

Xiaomi 12T Pro è in offerta con uno sconto di quasi 300 euro

Xiaomi 12T Pro è uno smartphone lanciato solo lo scorso ottobre, ma può già contare su un ribasso di quasi 300 euro. Mette a disposizione una scheda tecnica di fascia alta, capitanata dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e dal display AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato. Al fianco del potente chipset della casa californiana abbiamo 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico è costituito in tutto da quattro sensori: frontalmente prende posto la fotocamera selfie da 20 MP (Sony IMX596), integrata in un piccolo foro centrale, mentre sul retro spicca la tripla fotocamera con sensore principale ISOCELL HP1 da 200 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Il produttore ha puntato molto sulle modalità Night Mode e Ultra Night Video per scatti e video chiari e nitidi anche nelle ore con poca luce o in notturna.

Lato connettività Xiaomi 12T Pro non si fa mancare nulla, a parte la porta per il jack audio da 3,5 mm: troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è generosa: a disposizione 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 120 W (con cavo), che consente di tornare al 100% in appena 19 minuti.

Viste le specifiche tecniche, Xiaomi 12T Pro è stato lanciato a un prezzo consigliato non particolarmente contenuto, ma grazie allo sconto disponibile su eBay potete portarvelo a casa a una cifra molto più ragionevole. Da 849 euro (8-256 GB) si scende di quasi 300 euro, arrivando fino a 579,99 euro per la colorazione nera. Il venditore ha migliaia di feedback positivi e offre il pagamento anche tramite PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mensilità).

Per approfittarne potete seguire il link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione.

Acquista Xiaomi 12T Pro in offerta

Leggi anche: Recensione Xiaomi 12T Pro