All’evento di lancio globale Xiaomi tenutosi a Monaco di Baviera, che ha visto come protagonisti principali i nuovi smartphone di punta Xiaomi 12T e 12T Pro, il produttore cinese ha presentato anche il Redmi Pad, primo tablet a marchio Redmi.

Tra i dispositivi per il modern living, oltre ai nuovi prodotti per la pulizia per la casa, alla Xiaomi Smart Band 7 Pro e alle cuffie TWS Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro, Xiaomi ha presentato la nuova gamma di smart TV Xiaomi TV Q2 Series. Scopriamo i segreti del tablet e delle nuove smart TV, dispositivi che arriveranno prestissimo in Italia.

Redmi Pad è ufficiale, con SoC MediaTek e focus sull’esperienza audiovisiva immersiva

Il nuovo Redmi Pad è un tablet Android di fascia media dedicato alla multimedialità, che punta principalmente sull’esperienza audiovisiva immersiva messa a disposizione degli utenti, grazie ai quattro altoparlanti dotati di Dolby Atmos affiancati all’ampio display LCD da 10,61 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, certificato da TÜV Rheinland grazie al ridotto quantitativo di luce blu emessa, che garantisce un grande comfort e protezione degli occhi in condizioni di scarsa luminosità. Redmi Pad è, inoltre, il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista.

La parte anteriore del tablet, dunque, è dominata proprio dal display, contornato da cornici non proprio sottili ma simmetriche: in una delle due cornici laterali è collocata una fotocamera frontale da 8 megapixel, con ampio angolo di visione a 105° e tecnologia FocusFrame che migliora le videochiamate di gruppo in modo da non escludere nessuno. La parte posteriore è decisamente piatta, con la sola placca rettangolare, che ospita il singolo sensore fotografico da 8 megapixel (utile soprattutto per foto da promemoria o per la scansione di documenti), a sporgere dalla scocca. Per il resto, Redmi Pad è un dispositivo con bordi piatti, piuttosto sottile (poco più di 7 mm) e abbastanza leggero (445 grammi).

Dal punto di vista prestazionale, Redmi Pad è sviluppato attorno al SoC Helio G99 di MediaTek, prodotto con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core e della GPU Mali G57-MC2; il tablet può contare su 3 o 4 GB di memoria RAM e su 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (UFS 2.2), espandibile tramite scheda microSD.

Grazie al SoC abbastanza efficiente e ad una batteria da ben 8000 mAh, Redmi Pad è pensato per le maratone di gioco, per la visione continua di film e per un uso multimediale senza limiti di tempo­: il tablet supporta la ricarica rapida a 18 W e i potenziali clienti saranno felici di sapere che Xiaomi ha incluso in confezione un caricabatterie da 22,5 W.

Tra le altre specifiche rientrano un buon comparto connettività che prevede il supporto al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.3; inoltre, Redmi Pad ospita una porta USB Type-C che serve per la ricarica, il trasferimento dei dati ma anche per l’audio, dal momento che manca il jack audio da 3,5 mm. Ultima nota, il tablet arriva sul mercato con la MIUI 13 per Pad basata su Android 12.

Specifiche tecniche del Redmi Pad

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del Redmi Pad, primo tablet a marchio Redmi del produttore cinese Xiaomi:

Dimensioni: 250,38 × 157,98 × 7,05 mm ;

× × ; Peso: 445 g

Display: LCD da 10,61” (2000 x 1200 pixel, in 5:3) a 10 bit Frequenza di aggiornamento a 90 Hz Gamma di colori NTSC del 70% Luminosità: 400 nit (tipica) Contrasto: 1500:1 Certificazione TÜV Rheinland per la ridotta emissione di luce blu

da (2000 x 1200 pixel, in 5:3) a SoC: MediaTek Helio G99 (6 nm, CPU octa-core) con GPU Mali-G57 MC2

(6 nm, CPU octa-core) con GPU Memoria RAM: 3 , 4 o 6 GB (LPDDR4X)

, o (LPDDR4X) Spazio di archiviazione: 64 o 128 GB (UFS 2.2) espandibile tramite scheda microSD

o (UFS 2.2) espandibile tramite scheda microSD Fotocamera posteriore da 8 MP (registrazione video Full HD)

(registrazione video Full HD) Fotocamera frontale da 8 MP (angolo di visione a 105°)

(angolo di visione a 105°) Audio: Quattro speaker , Dolby Atmos , doppio microfono, no jack audio da 3,5 mm

, , doppio microfono, no jack audio da 3,5 mm Connettività: Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 , USB Type-C

(2.4 GHz + 5 GHz), , USB Type-C Batteria: unità da 8000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W (alimentatore da 22,5 W in confezione)

con supporto alla ricarica cablata a (alimentatore da 22,5 W in confezione) Sistema operativo: MIUI 13 per Pad basata su Android 12

Xiaomi TV Q2 Series: tecnologia QLED in 4K e Google TV integrato

La nuova gamma di TV del produttore cinese, chiamata Xiaomi TV Q2 Series, si colloca nella fascia medio-alta, è dotata della tecnologia Quantum Dot Display, per fornire agli spettatori un’eccezionale qualità dell’immagine, grazie anche alla risoluzione 4K UHD, e arriva in tre diverse dimensioni, per offrire flessibilità a seconda dello spazio a disposizione.

Tra le principali caratteristiche delle TV, che ospitano un sensore di luce ambientale per regolare le immagini a seconda delle condizioni di luminosità, rientrano il supporto al Dolby Vision IQ e al Dolby Atmos, per fornire la migliore esperienza utente possibile dal punto di vista audio e video contemporaneamente, strizzando l’occhio agli appassionati di cinema.

Per la prima volta per le TV del produttore cinese, le Xiaomi TV Q2 Series offrono Google TV integrato con l’obiettivo di dare agli spettatori contenuti personalizzati e infinite fonti di intrattenimento. La nuova gamma TV funge anche da hub di controllo della casa intelligente attraverso Google Assistant, consentendo a qualsiasi persona di controllare parti della propria casa con l’ausilio della sola voce. Google TV a parte, le TV Q2 Series sono dotate dell’app Xiaomi TV+ preinstallata, un’app che offre agli spettatori ulteriori contenuti, dalla TV in diretta ai film.

Specifiche tecniche – Xiaomi TV Q2 Series

Frame: lega di alluminio

Display: QLED con risoluzione 4K UHD Gamma di colori: DCI-P3 al 92% Oltre 1,07 miliardi di colori Refresh rate: 60 Hz Dolby Vision IQ MEMC

con risoluzione SoC: CPU quad-core (Cortex-A55) + GPU Mali G52-MC1

(Cortex-A55) + Memoria: 2 GB (RAM) + 16 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Audio: 2 speaker da 15 W Dolby Atmos DTS-X

Sistema: Google TV con Google Assistant hands-free Chromecast integrato Miracast supportato App preinstallate: Netflix , Amazon Prime Video e YouTube

con Google Assistant hands-free Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0

(802.11 ac), Segnale TV: DVB-T / T2 / C , DVB-S / S2 CI

/ / , / Dotazione porte: 3x HDMI (supporto eARC) 2x USB 2.0 1x Ethernet LAN 1x Composite in 1x Optical digital audio out 1x jack audio da 3,5 mm



Prezzi e disponibilità di queste due novità targate Xiaomi

Veniamo al dunque e scopriamo i prezzi di questi nuovi prodotti con cui Xiaomi vuole ridefinire il concetto di creatività e modern living.

Il nuovo Redmi Pad sarà in vendita a partire da domani, 5 ottobre 2022, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, in due diverse configurazioni di memoria, che faranno da discriminante per il prezzo:

Redmi Pad in configurazione 3+64 GB ha un prezzo di listino di 299,90 euro e sarà acquistabile presso il sito ufficiale com, presso gli Xiaomi Store e su Amazon. Promo lancio: Redmi Pad (3+64 GB) è acquistabile per 48 ore al prezzo di 279,90 euro (20 euro di sconto) sul sito ufficiale.

in configurazione ha un prezzo di listino di e sarà acquistabile presso il sito ufficiale com, presso gli Xiaomi Store e su Amazon. Redmi Pad in configurazione 4+128 GB ha un prezzo di listino di 349,90 euro e sarà acquistabile presso gli Xiaomi Store e i negozi delle principali catene dell’elettronica di consumo.

Le Xiaomi TV Q2 Series saranno disponibili in Italia dal prossimo 17 ottobre, attraverso il sito ufficiale mi.com, presso gli Xiaomi Store e Unieuro, ai seguenti prezzi: 599,90 euro (versione da 50”), 699,90 euro (versione da 55”), 899,90 euro (versione da 65”). Fino al 27 ottobre, sarà possibile acquistare le nuove TV di Xiaomi ad un prezzo promozionale su mi.com e nei punti vendita Unieuro: 549,90 euro (50”), 649,90 euro (55”), 799,90 euro (65”).

