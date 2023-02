Torniamo a parlare di Android Auto, di recente abbiamo visto il rilascio della versione 8.9 stabile, nonché una serie di novità in arrivo nel prossimo futuro; proprio per quanto riguarda le novità, c’è qualche nuova informazione circa l’icona del meteo. Come molti di voi ricorderanno, l’icona del meteo in Android Auto è stata rimossa nel 2019, salvo poi venir reintrodotta e in seguito nuovamente eliminata con l’arrivo di Coolwalk; vediamo di fare un po’ di chiarezza alla luce di nuove dichiarazioni.

Android Auto Coolwalk avrà di nuovo l’icona del meteo, ma potrebbe volerci un po’

Se già Android Auto da solo è spesso e volentieri una sorta di barzelletta (a causa degli innumerevoli bug e problemi ciclicamente introdotti), lo è ancora di più la storia dell’icona del meteo che, come abbiamo visto in apertura, è stata prima implementata, poi rimossa, poi nuovamente introdotta e infine ancora rimossa.

Attualmente sembra che in alcune vetture dotate di display particolarmente grandi, soprattutto in verticale, sia presente un riquadro dedicato al meteo, ma non si può parlare di un qualcosa di particolarmente diffuso considerando che la maggior parte delle autovetture in circolazione ha display dalle dimensioni più contenute; è comunque possibile chiedere a Google Assistant informazioni sulle previsioni del tempo, ma è qualcosa di diverso dall’avere un’icona dedicata.

A quanto pare però, stando ad un commento di un membro del team di sviluppo di Android Auto pubblicato sul forum di supporto, sembra che in futuro l’icona del meteo potrebbe ritornare: l’uomo ha infatti affermato che Google sta “esplorando le opzioni per ripristinare la funzione meteo”. Si tratta sicuramente di una buona notizia per tutti coloro che sentono la mancanza dell’icona in oggetto, ma resta da vedere quando sarà realmente implementata per tutti.

Conoscendo Google infatti, potrebbe volerci parecchio, basta guardare a Coolwalk: l’aggiornamento è stato rilasciato il 5 gennaio per il grande pubblico ma ad oggi, sono ancora diversi gli utenti che non hanno ancora ricevuto la nuova interfaccia grafica. Anche qui però, abbiamo una sorta di buona notizia, o quantomeno una piccola spiegazione dei ritardi; stando infatti a quanto dichiarato dallo stesso membro del team di sviluppo di cui sopra, in un’altra conversazione sul forum di supporto, sembra che il rilascio sarebbe ancora in corso e dipenderebbe dai veicoli connessi:

Il rilascio della funzionalità dello schermo diviso è ancora in corso. Il lancio di questa funzione arriverà sui veicoli in momenti diversi e dovrebbe essere presto disponibile nella tua auto.

Insomma, Big G se la prende comoda per il rilascio della nuova versione dell’interfaccia grafica Coolwalk, staremo a vedere quanto tempo ci vorrà prima che tutti gli utenti ne possano beneficiare e quanto tempo servirà per avere nuovamente a disposizione l’icona del meteo.

Potrebbe interessarti anche: WeatherRadar è una nuova app meteo per Android Auto