Ultimamente Google rilascia gli aggiornamenti di Android Auto con cadenza settimanale a prova del fatto che sta lavorando assiduamente sulla sua piattaforma Android per automobilisti, infatti la beta 8.9 di Android Auto rilasciata qualche giorno fa è disponibile in versione stabile già da oggi.

Mentre il rollout della nuova interfaccia Coolwalk procede senza troppa fretta, le prossime novità sembrano già in arrivo, in particolare un tema chiaro della UI.

Google lavora al tema chiaro per Coolwalk

Attualmente Android Auto non offre un’opzione per passare a un tema chiaro, che in alcune situazioni è preferibile a quello scuro, ma secondo alcune segnalazioni sembra che Google stia lavorando su un tema luminoso.

Un utente di Reddit è riuscito ad attivare un inedito design chiaro dell’interfaccia Coolwalk di Android Auto che al momento si presenta come da immagine sottostante.

Come si può vedere dall’immagine e come spiegato anche dall’autore del post, il tema chiaro attualmente è applicato solo alla barra di navigazione e alle schede dei suggerimenti, mentre per il resto c’è un misto di sfondo grigio, come per le impostazioni, e nero come per l’app telefono, le app multimediali, di messaggistica e il menu delle app di navigazione.

Sono presenti anche delle incoerenze nei colori, inoltre al momento l’interfaccia non reagisce in alcun modo al passaggio dalla modalità chiara a quella scura e viceversa.

È dunque evidente che si tratta di un’implementazione che al attualmente è ancora allo stato embrionale, ma almeno rappresenta una prova del fatto che Google sta lavorando su un tema chiaro per Coolwalk.

Android Auto 8.9 stabile è disponibile

Solo qualche giorno fa è stata rilasciata la beta 8.9 di Android Auto e ora questa build è già disponibile in versione stabile per tutti gli utenti. L’aggiornamento alla versione 8.9 di Android Auto è in fase di rilascio tramite Google Play Store e potete ottenerla utilizzando il badge sottostante.