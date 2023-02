Qualche mese fa, in occasione di una delle tante vicissitudini a cui Android Auto ci ha abituati, abbiamo visto come fosse inizialmente sparita e poi ritornata l’icona relativa al meteo nella nuova riprogettazione grafica del servizio di Google; ora una nuova applicazione si prefigge l’obbiettivo di diventare la prima app meteo completa per Android Auto.

Android Auto ha ora un’app meteo completa grazie a WeatherRadar

Si chiama Weather & Radar, o WeatherRadar ed è stata annunciata proprio oggi, arriverà a breve su Android Auto con il supporto alla funzione radar live.

L’applicazione per il momento è alquanto scarna, si limita infatti a visualizzare le rilevazioni radar della zona in cui ci si trova, senza dare per il momento la possibilità di prendere visione delle previsioni metereologiche, ma la società sostiene di avere diverse novità da implementare.

Tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone Android e un’auto che supporti Android Auto. Collega semplicemente il tuo telefono alla tua auto e Meteo e radar appariranno sullo schermo della tua auto. Sarai in grado di vedere le condizioni meteorologiche attuali (satellite e radar) su WeatherRadar, insieme a RainfallRadar che mostra solo l’intensità delle precipitazioni. È zoomabile e si aggiornerà automaticamente con la tua posizione.

L’utilità di un’app come WeatherRadar è controversa, Android Auto è infatti pensato per essere utilizzato principalmente con l’auto in movimento, quindi un’app radar meteo potrebbe non essere così utile, tanto più finché non permetterà di visualizzare le previsioni metereologiche; ad ogni modo, magari durante viaggi lunghi, la funzione radar potrebbe tornare utile per controllare le condizioni meteo che ci aspettano più avanti.

Qualora foste interessati a provarla, vi lasciamo qui sotto il badge per scaricarla dal Play Store.

