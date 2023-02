La versione rinnovata di Android Auto, comunemente nota come Coolwalk, è tuttora in fase di distribuzione, tuttavia il team di Google è già al lavoro per apportare qualche ulteriore ritocco all’interfaccia, con interventi che dovrebbero investire la parte grafica sia in termini di animazioni durante l’utilizzo che attraverso la possibile aggiunta di un tema chiaro.

Insomma, dopo che nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di Android Auto per segnalarvi uno strano bug e per raccontarvi di nuove funzioni, aggiornamenti e app disponibili, quest’oggi diamo una sbirciata all’orizzonte per scoprire le prossime novità in cantiere.

Android Auto Coolwalk si prepara a cambiare ancora

Chiunque abbia avuto modo di provare in prima persona Android Auto Coolwalk — oppure abbia semplicemente visto un test dedicato come il nostro (trovate il video a fine articolo) — ha certamente notato il lavoro svolto da Google sul fronte delle animazioni, che giocano un ruolo non trascurabile nel donare un tocco di freschezza e di novità all’intera interfaccia. Ebbene, proprio su questo aspetto il colosso di Mountain View pare intenzionato ad insistere ancora: come mostrato da un utente di Reddit particolarmente avvezzo ad abilitare funzioni di Android Auto non ancora disponibili, un’animazione inedita dovrebbe essere eseguita al passaggio dall’app dedicata alla musica a quella per la navigazione. A quanto pare, tale novità sarebbe strettamente legata ad Android Auto 8.9, tuttora riservato al canale beta. È bene precisare come la nuova animazione subentri a quella attuale, ma solo sugli schermi più ampi.

Nel video qui sopra potete notare la differenza tra l’animazione attuale (in alto) e quella nuova (in basso).

Allo stesso utente di Reddit, poi, va riconosciuto il merito di aver scoperto un’altra novità in preparazione per il futuro di Android Auto: il tema chiaro. Ove confermata, tale aggiunta vedrebbe Google tornare sui propri passi dopo averlo abbandonato del tutto nel 2019. Di sicuro, parecchi utenti gradirebbero un’opzione dedicata, tuttavia i tempi sono decisamente prematuri per pensare al periodo di rilascio.

