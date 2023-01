Gli autori di LineageOS, una delle ROM custom più conosciute e meglio curate nel panorama del modding su Android, hanno appena pubblicato le build LineageOS 20 basate su Android 13 per altri dispositivi, tra i quali spicca la serie Google Pixel 2.

LineageOS 20 porta Android 13 su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

LineageOS 20 ha da poco aggiunto il supporto ufficiale per Google Pixel 2 e Pixel 2 XL che ora possono beneficiare di tutte le funzionalità introdotte da Android 13.

La serie Google Pixel 2 è stata rilasciata nel 2020 e ha ricevuto Android 11 come ultimo importante aggiornamento previsto dalla politica di supporto software stabilita dall’azienda per questi smartphone. Il team di LineageOS ha anche aggiunto altri quattro smartphone al roster ufficiale di LineageOS 20: BQ Aquaris X, BQ Aquaris X Pro, Nubia Z17 e Nubia Z18 Mini.

Inoltre anche i box Android TV Google ADT-3 Developer Kit di Askey e Dynalink TV Box ora possono eseguire build LineageOS 20 ufficiali. A seguire trovate i link alle ROM e alle pagine wiki con le istruzioni su come procedere per ogni dispositivo.

Ricordiamo che per eseguire il flash di LineageOS è necessario sbloccare il bootloader dello smartphone e installare una recovery personalizzata come TWRP, inoltre è consigliato scaricare un pacchetto GApps adatto per poter utilizzare le app di Google.

Prima di procedere è vivamente consigliato leggere attentamente le istruzioni di installazione e altra documentazione riportata nelle pagine Wiki fornite ed eseguire il backup dei dati prima di avviare il processo, poiché il modding è una pratica non priva di rischi.

