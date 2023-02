L’integrazione della traduzione delle pagine web in altre lingue in Google Chrome potrebbe diventare in futuro ancora più immediata e completa grazie ad un codice trovato in Chromium da un utente che suggerisce la possibilità di tradurre anche il testo contenuto nelle immagini.

Google Chrome offre già la possibilità di tradurre i testi delle pagine web in qualunque lingua cliccando con il tasto destro su qualsiasi punto della pagina da computer o tramite il menu contestuale sull’app per smartphone, ma la traduzione non va ad intaccare i testi inseriti all’interno delle immagini, per le quali occorre qualche passaggio in più attraverso l’utilizzo di Google Lens.

Per tradurre le immagini su Google Chrome basterebbe un solo click

Al momento per tradurre le immagini direttamente da Google Chrome è necessario cercare la stessa immagine tramite Google Lens e, una volta terminata la ricerca, spostarsi sul relativo tab “Traduci”. Sembra però che gli sviluppatori siano al lavoro su un’integrazione di Lens più completa all’interno del browser che permetta di tradurre i testi inseriti all’interno delle immagini con un solo click.

Una volta tradotta la pagina web come si fa di solito, basterebbe quindi cliccare nuovamente sull’immagine e selezionare “Traduci testo nell’immagine con Google”. La funzione non è ancora attiva neanche nella versione beta di Google Chrome o in quella per sviluppatori e immaginiamo che, se dovesse vedere la luce, verrà attivata come feature flag prima di essere disponibile per tutti.

Il tutto renderebbe il processo di traduzione delle pagine web ancora più intuitivo, ma nell’attesa di vederne qualcosa di più dobbiamo continuare ad affidarci al buon vecchio Google Lens per tradurre le immagini presenti su internet.

