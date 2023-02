All’inizio di dicembre 2022, Google ha aggiornato la propria app Google TV introducendo il Material You e mettendo in campo una parziale riprogettazione, al pari di quanto fatto per molte altre delle proprie app.

L’app, tuttavia, sembra continuare ad evolversi e ad arricchirsi: gli aggiornamenti successivi dell’app, infatti, nascondono indizi, più o meno velati, sul fatto che presto verrà introdotto un widget per Google TV, non ancora pronto ma che consentirà l’accesso ad alcune delle funzionalità dell’app direttamente dalla schermata iniziale di uno smartphone Android.

Google TV avrà presto un widget

Negli ultimi mesi, oltre all’implementazione del Material You e alla conseguente riprogettazione, Google ha lavorato parecchio per arricchire con un numero sempre crescente di widget le proprie app: allo stato attuale, stiamo ancora aspettando un widget per l’app Google Contatti e un rinnovato widget per l’app Google. A questi due, si aggiunge un widget per l’app Google TV che potrebbe arrivare presto, magari in concomitanza con gli altri due.

In questa sede, ci concentriamo sull’ultimo dei tre, ovvero quello dell’app Google TV, non ancora pronto e avvistato, grazie ai colleghi di 9to5Google, unicamente su un Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione) che esegue una versione in anteprima di Android 13 (la più recente beta 2.1 di Android 13 QPR2), aggiornamento intermedio del sistema operativo del robottino verde che arriverà in forma stabile nel mese di marzo.

Nello specifico, a partire dalla versione 4.38.7.4 (rilasciata a dicembre) dell’app, il widget di Google TV compare nella lista dei Widget, ha una dimensione 4 x 5 che non può essere ridotta una volta che viene aggiunto alla schermata iniziale: esso è realizzato per essere, al massimo, esteso fino a coprire tutte le righe e colonne della schermata iniziale.

Ciò che contiene, attualmente, il widget è una breve barra al centro con la scritta “Google TV” che, se tappata, va ad aprire l’app sulla propria schermata iniziale. A sinistra della scritta, troviamo il pulsante di ricerca (icona con la lente d’ingrandimento) che apre la tastiera. A destra della scritta, invece, troviamo il pulsante per i controlli remoti (icona con il telecomando).

Date le dimensioni del widget, è possibile che esso andrà a mostrare i contenuti consigliati che è possibile reperire all’interno dell’app, ovvero i contenuti dai servizi di streaming ad esso collegati (nel caso dell’Italia, troviamo Amazon Prime Video, Disney+, Viki e Discovery+) o direttamente dal catalogo messo a disposizione da Google. C’è, tuttavia, da dire che il widget non sembra funzionare correttamente, oltre a non essere disponibile su larga scala.

Sarà interessante scoprire, inoltre, se e come il colosso di Mountain View andrà a ridisegnare l’app per il lancio del Google Pixel Tablet: a tal proposito, recentemente, Big G ha introdotto il concetto di widget ottimizzati per i tablet, partendo da Google Drive e Google Keep.

Come scaricare o aggiornare l’app Google TV

Per scaricare o aggiornare l’app Google TV per smartphone Android, sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata attraverso il Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante).

Come dicevamo, il nuovo widget è attualmente in fase di sviluppo ed è possibile che non lo ritroviate nella lista dei widget anche qualora eseguiate l’ultima versione in anteprima di Android 13 QPR2 su uno smartphone della serie Pixel.

