Non è un segreto che Google tenga particolarmente allo stile Material You, con il quale tenta di uniformare graficamente quanto più possibile tutti i suoi servizi; dopo aver visto di recente lo stile in questione giungere nel browser Chrome, nell’app Google, nonché in Documenti, Fogli e Presentazioni, ora è il turno dell’app Google TV su Android.

Big G inizia ad aggiornare l’aspetto dell’app Google TV su Android grazie al Material You

Come detto in apertura, Google sta introducendo lo stile Material You nell’applicazione di Google TV; la prima cosa che possiamo notare è la barra inferiore un po’ più alta della precedente, con le canoniche pillole a contorno della scheda selezionata.

Volgendo lo sguardo un po’ più in alto poi, notiamo che anche il campo dedicato alla ricerca è cambiato, prima era presente solo l’icona della lente di ingrandimento sulla sinistra, che ora si estende per l’intera larghezza disponibile rendendo l’interazione più comoda; la scritta Google TV rimane nello stesso posto, ovvero al centro della nuova barra.

Nelle varie schermate dell’applicazione poi, si può notare come molti tasti siano passati ad una forma rettangolare con angoli stondati, leggermente più squadrati rispetto alle pillole precedenti; inoltre sono stati apportati cambiamenti anche per quanto riguarda le combinazioni di colori, con lo sfondo che da nero passa ad un grigio più chiaro.

La nuova veste grafica è in fase di distribuzione lato server, nell’ultima versione disponibile dell’applicazione, ovvero la 4.37.20; qualora non aveste ancora ricevuto i cambiamenti di cui sopra dunque, non vi resta che pazientare.

