Dopo aver mostrato il Pixel Watch al polso di Sundar Pichai, Google inizia a modificare l’aspetto grafico di alcune app su Wear OS per adattarle al Material You, contestualmente aggiorna anche l’aspetto di alcuni widget sui tablet, ma andiamo con ordine.

Google Keep si rinnova e abbraccia il Material You su Wear OS

Giusto ieri vi abbiamo parlato delle ultime modifiche di Google Keep, oggi invece diamo uno sguardo alla versione Wear OS che subisce un restyling grafico in stile material You.

L’ultimo aggiornamento di Keep, che porta l’app alla versione 5.22.342.03.97, abbandona il canonico colore giallo in favore di un più sobrio grigio, anche le voci dei vari elenchi vengono inserite in una pillola di questo colore, rendendo tutto più armonico e in linea con i nuovi canoni estetici di Big G.

Google Drive aggiorna il widget Azioni Rapide sui tablet

L’ultimo aggiornamento rilasciato per Google Drive (v 2.22.357.1) non stravolge i widget già presenti sui tablet ma, a seguito dell’ingrandimento del wigdet Azioni rapide Drive, questo assume una forma a cerchio a differenza del rettangolo iniziale o della precedente forma a petalo.

Il nuovo design è esclusivamente presente sui tablet e probabilmente Google non lo porterà sugli smartphone, considerando il minor spazio a disposizione sul display di questi.

