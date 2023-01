A novembre Gmail ha lanciato negli USA una funzionalità utile per gli acquisti online che consente agli utenti di tracciare i pacchi direttamente nella casella di posta.

Questa funzionalità è da poco stata rinnovata e una volta attivata inizierete a vedere le informazioni di tracciamento nella vostra casella di posta con una visualizzazione più dettagliata.

Ora è infatti possibile vedere a colpo d’occhio la data di consegna come comunicata dal corriere, il numero d’ordine con la possibilità di copiarlo con un tocco (non funziona con tutti gli ordini), un pulsante che porta al tracciamento online, presumibilmente più dettagliato, e lo stato dell’ordine riassunto in tre fasi: ordine effettuato, spedito/in transito e consegnato.

Come attivare il tracciamento delle spedizioni in Gmail

Se la funzionalità è disponibile per il proprio account apparirà una scheda nella parte superiore dell’app Gmail non appena si riceve un’email sul tracciamento di una spedizione, tuttavia è anche possibile attivarla manualmente procedendo come a seguito spiegato per i dispositivi Android.

Aprire le impostazioni di Gmail dall’interno dell’app Toccare sul proprio indirizzo email Scorrere fino alla voce Monitoraggio della spedizione e toccare per attivare la funzionalità

Se state solo cercando di controllare rapidamente lo stato della vostra consegna non avrete bisogno di aprire l’e-mail, poiché la data di consegna prevista sarà visibile dalla posta in arrivo. Se invece aprirete l’e-mail il tutto verrà visualizzato in una scheda dinamica nella parte superiore dell’app.

In futuro sarà possibile ottenere anche una panoramica di tutte le spedizioni tracciate nella parte superiore dell’app con tanto di etichette per le spedizioni in ritardo.

