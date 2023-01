Niantic, NBA e NBPA annunciano il lancio ufficiale di NBA All-World, un gioco di basket uno contro uno per Android e iOS che sfrutta la realtà aumentata e la geolocalizzazione per consentire ai giocatori di sfidare le star dell’NBA nei loro quartieri.

I fan possono incontrare i giocatori NBA più amati e famosi, reclutarli nelle proprie squadre, migliorarne le caratteristiche e farli salire di livello per diventare leader del campetto locale.

Niantic sfrutta la realtà aumentata nel suo nuovo gioco di basket NBA All-World

Gli utenti possono inoltre vestire i team di giocatori con accessori e abiti all’ultima moda ispirati dai più famosi brand del mondo reale e mostrare le loro squadre, chattare con gli amici e competere in tornei uno contro uno per vincere esclusivi oggetti di gioco.

Il gioco è ottimizzato per gli smartphone, non per i tablet, e richiede di giocare mentre si è connessi a una rete stabile per ottenere informazioni precise sulla posizione.

NBA All-World è disponibile gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

