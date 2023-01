Su Amazon sono disponibili in offerta diversi esponenti della fascia media di Samsung, con un paio di prodotti delle serie Galaxy A e Galaxy M. Sul noto sito possiamo trovare ottimi prezzi per Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A23 5G, Samsung Galaxy M33 5G e Samsung Galaxy M13: andiamo a scoprire come approfittarne.

Samsung Galaxy A33 5G, A23 5G, M33 5G e M13 in offerta su Amazon

Non tutti hanno bisogno di spingersi fino alla gamma Galaxy S o Galaxy Z: il produttore ne è consapevole e propone sul mercato diversi modelli di fascia media, soprattutto tra le serie Galaxy A e Galaxy M. Proprio alcuni di questi modelli sono disponibili in queste ore a ottimi prezzi su Amazon, con sconti che arrivano anche oltre il 30%.

Samsung Galaxy A33 5G è probabilmente il più completo, con display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e sensore d’impronte digitali integrato, e il SoC Exynos 1280 octa core affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). A livello fotografico offre quadrupla fotocamera posteriore e una singola anteriore da 13 MP: sul retro sono presenti un sensore principale da 48 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. A livello di connettività sono presenti 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

Lo smartphone è stato lanciato ad aprile 2022 al prezzo consigliato di 389,90 euro, ma attualmente è disponibile in offerta su Amazon a partire da 277,04 euro (colorazione Awesome Black). Per acquistarlo basta seguire il link qui sotto:

Scendendo un po’ di prezzo, ma restando sulla gamma A, c’è in sconto Samsung Galaxy A23 5G: a bordo abbiamo un display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Anche qui le fotocamere posteriori sono quattro: il sensore principale da 50 MP con OIS è accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e da una coppia di sensori da 2 MP pensati per le macro e la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 8 MP. La batteria è anche qui da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25 W (con cavo).

Lo smartphone è stato lanciato a fine agosto 2022 al prezzo consigliato di 349,90 euro, ma è ora disponibile in offerta a 230,99 euro nella colorazione Awesome White (chi si vuole affidare al marketplace Amazon lo può trovare a partire da 226,90 euro nella versione Awesome Black).

Passando alla gamma Galaxy M, su Amazon sono disponibili in sconto Samsung Galaxy M33 5G e Samsung Galaxy M13. Il primo propone schermo TFT IPS da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Exynos 1280, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 5 MP e la coppia macro-sensore di profondità da 2 MP, fotocamera anteriore da 8 MP, grande batteria da 6000 mAh e, ovviamente, connettività di quinta generazione. Il prezzo consigliato al lancio era di 339,90 euro, e la cifra è rimasta più stabile di quanto si potesse pensare: ora è disponibile con un po’ di sconto a 299,90 euro, eventualmente con acquisto rateizzato.

Chiudiamo con Samsung Galaxy M13, l’unico modello con connettività 4G. Si tratta di un prodotto di fascia medio-bassa, con display Infinity-V da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+, SoC Exynos 850 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 5 MP e per la profondità di campo da 2 MP, fotocamera anteriore da 8 MP e batteria da 5000 mAh. Lanciato nella versione 4-128 GB al prezzo consigliato di 219,90 euro, è ora disponibile in offerta a qualcosa meno, 199,90 euro, nelle colorazioni Blue, Green e Orange

