Dopo alcune settimane di indiscrezioni, abbiamo finalmente informazioni più complete per delineare due nuovi smartphone Android di casa OPPO. Il produttore starebbe per lanciare OPPO Reno8 T e OPPO Reno8 T 5G, dispositivi che hanno in comune meno di quanto possiate pensare. Il debutto per entrambi è previsto a breve, ma non sappiamo ancora esattamente quali saranno i mercati coinvolti. Vediamo tutto quello che sappiamo.

OPPO Reno8 T 4G con SoC MediaTek e batteria da 5000 mAh

Iniziamo dalla versione 4G, che sarà probabilmente denominata solo OPPO Reno8 T. Unendo le foto trapelate alle specifiche saltate fuori nelle ultime ore, sappiamo che lo smartphone dovrebbe disporre di un display OLED da 6,43 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e vetro piatto (a differenza del modello 5G che vedremo tra poco). Come potete vedere qui sotto, lo smartphone dovrebbe offrire il SoC MediaTek Helio G99, 8 GB di RAM (+ altri 4 GB virtuali) e fino a 256 GB di memoria interna; sul retro prenderebbe posto un sensore principale da 100 MP, affiancato da una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità di campo.

La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone sarà proposto con Android 13 e ColorOS 13.1, ma non sappiamo esattamente in quali mercati. Probabilmente si partirà dall’Asia, viste le foto, ma sapremo dirvi di più nelle prossime settimane. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro.

OPPO Reno8 T 5G con schermo curvo e SoC Snapdragon

Insieme al modello qui sopra dovrebbe essere lanciato OPPO Reno8 T 5G, previsto per il mercato indiano e probabilmente non solo. Grazie al breve video hands-on trapelato in queste ore, sappiamo che lo smartphone dovrebbe disporre di specifiche tecniche diverse dal “fratello”: a bordo dovrebbero trovare posto uno schermo OLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con connettività 5G, affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto in tutto da tre sensori: sul retro dovremmo avere una doppia fotocamera con sensore principale da 108 MP e secondario da 2 MP per la profondità di campo, mentre frontalmente un sensore da 16 MP integrato in un piccolo foro (centrato e non sul lato sinistro come il modello 4G). La batteria dovrebbe scendere a 4800 mAh, mantenendo la compatibilità con la ricarica rapida da 67 W (con cavo). Niente da fare per la porta per il jack audio da 3,5 mm.

OPPO Reno8 T 5G Indian🇮🇳 variant hands-on video & specs -6.7", Curved OLED, FHD+, 120Hz, 10-bit

-Snapdragon 695

-108MP + 2MP Portrait

-16MP Selfie

-4800mAh, 67W

-In display FPS, No 3.5mm jack

-Android 13, ColorOS 13 -8GB+256GB: ₹30k – ₹32k (expected) pic.twitter.com/9MtMenNpSV — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 25, 2023

Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza una cifra compresa tra le 30.000 e le 32.000 rupie indiane, corrispondenti al cambio attuale a circa 337-360 euro (realisticamente i prezzi europei salirebbero un po’). A bordo ci saranno quasi certamente Android 13 e la ColorOS 13.

Ormai dovrebbe mancare poco alla presentazione ufficiale di OPPO Reno8 T e OPPO Reno8 T 5G: quale dei due modelli sareste disposti ad acquistare?

