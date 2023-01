Una nuova estensione delle funzionalità di Google per i suoi nuovi smartwatch Fitbit è ora completamente operativa. Dopo essere apparsa per la prima volta su Fitbit Sense 2 e Versa 4 a metà dicembre, ora l’app Google Maps funziona completamente su questi dispositivi indossabili.

Google Maps ora funziona sugli smartwatch Fitbit Sense 2 e Versa 4

Quando si avvia Google Maps su Fitbit Versa 4 o Sense 2 ora l’app mostra il “Viaggio attuale” dal proprio smartphone se la navigazione è attiva. La modalità e il tempo stimato per arrivare a destinazione sono indicati in alto, con il pulsante “Visualizza” che avvia le schede che mostrano le direzioni da prendere indicando anche la distanza.

Se l’AOD è attivo l’app mostrerà solo la direzione corrente, inoltre è previsto l’avvio automatico di Google Maps per il ciclismo, la guida e le passeggiate con una vibrazione di accompagnamento.

In fondo è disponibile l’opzione per sospendere la navigazione sullo smartwatch che riporta alla schermata principale di Google Maps e l’opzione per terminare la modalità turn-by-turn sullo smartphone.

Sugli smartwatch Fitbit Versa 4 o Sense 2 l’utente riceverà un riepilogo delle attività che elenca durata, distanza, medie, BPM (media e massima), calorie bruciate, passi e altro.

Gli utenti che hanno scaricato Google Maps alla fine dell’anno scorso vedranno di nuovo il riquadro per avviare il processo di configurazione, ma non dovranno ripetere il processo.

