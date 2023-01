Dopo aver parlato delle novità di Android 13 QPR2 Beta 2.1 e i relativi link per il download per tutti i Pixel compatibili, torniamo a parlare di aggiornamenti Google. Questa volta tocca all’aggiornamento di sistema Google Play, che porta piccoli ma significativi miglioramenti a funzioni relative ai giochi e al Google Play Store. Vediamo insieme tutte le novità e come effettuare l’aggiornamento.

Le novità dell’aggiornamento di sistema Google Play di gennaio 2023

Il Google Play System torna ad aggiornarsi alla versione del 1° gennaio 2023 sui Pixel dopo aver saltato l’aggiornamento di dicembre; la serie Pixel 7 è rimasta ferma alla versione del 1° novembre 2022 per circa due mesi, ricevendo nel frattempo alcuni aggiornamenti ad esclusione della release di dicembre. Questo update ha un peso relativamente contenuto: si parla di 63 MB su Google Pixel 7 e 7 Pro e 58 MB su Pixel 6 e, proprio per questo motivo, è scaricabile e installabile in poco tempo.

Per chi volesse approfondire tutte le novità, di seguito vi lasciamo il changelog completo:

Giochi

[Telefono, PC] Ampliamento della serie di utenti e casi d’uso supportati dal profilo Play Giochi.[2]

Google Play Store Nuove funzionalità per aiutarti a scoprire app e giochi di tuo gradimento. [3]

Ottimizzazioni che permettono download e installazione più rapidi e affidabili. [3]

Miglioramenti costanti a Play Protect per proteggere il tuo dispositivo. [3]

Ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti a sicurezza, stabilità e accessibilità.[3]

Servizi per gli sviluppatori

[Telefono] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app servizi per sviluppatori correlati alla connettività dei dispositivi.[2]

[2] Disponibilità tramite la versione 01.23 di Google Play Services aggiornata il 18/01/2023

[3] Disponibilità tramite la versione 33.5 del Google Play Store aggiornata il 18/01/2023

Come installare l’aggiornamento dei servizi di sistema Google Play

Gli aggiornamenti di sistema di Google vengono installati automaticamente su tutti i prodotti interessati per impostazione predefinita. Tuttavia, sui Pixel è anche possibile cercare e installare manualmente l’aggiornamento recandosi su Impostazioni > Sicurezza e privacy > Aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play. Se disponibile, il download avverrà in poco tempo e sarà sufficiente riavviare il dispositivo affinché l’update venga installato correttamente.

