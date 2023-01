Negli ultimi tempi abbiamo visto diversi servizi di Google ricevere un po’ di stile Material You, chi in un modo chi in un altro, si parte da Trova il mio dispositivo, passando per Nearby Share, Google Pay, Documenti, Fogli e Presentazioni, fino ad arrivare a Google Messaggi. Oggi alla lista si unisce anche il selettore dell’account Google sul web, che è ora in perfetto stile Material You.

Lo stile Material You cambia l’aspetto del selettore account sul web

Proprio come successo con Google Messaggi qualche giorno fa, anche il selettore dell’account Google sul web riceve lo stile Material You. Come potete notare dall’immagine qui sotto, cliccando sull’avatar dell’account si apre ora un nuovo contenitore caratterizzato dai classici angoli arrotondati; le informazioni non variano molto, abbiamo l’avatar del profilo con accanto nome ed indirizzo email.

Sotto a queste informazioni troviamo il classico “tasto” Gestisci il tuo account Google e poco più sotto, in un riquadro separato, il campo dedicato all’aggiunta di un altro account. Qualora aveste associato più di un account Google, questo verrà visualizzato nel riquadro superiore e se fosse gestito da un’organizzazione in particolare (aziende o simili) visualizzerete la relativa indicazione nella parte superiore del nuovo pannello.

Ancora più sotto il tasto Esci, le Norme sulla privacy e i Termini di servizio. L’implementazione del Material You è disponibile sia utilizzando il tema chiaro che quello scuro, anche se risulta più visibile e gradevole con quest’ultimo; non si tratta di qualcosa che va a modificare radicalmente l’esperienza d’uso dell’utente, ma è sicuramente un’aggiunta di carattere grafico più che gradita, nel continuo tentativo di Google di uniformare l’aspetto visivo dei propri servizi.

