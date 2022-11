Google ha iniziato lo sviluppo di una nuova funzionalità per il browser Chrome simile al design Material You che ha debuttato su Android 12 l’anno scorso e che regola la combinazione di colori del sistema operativo in base a ciò che rileva nello sfondo della schermata iniziale.

L’ultima build Canary di Google Chrome include infatti una funzione che seleziona automaticamente la combinazione di colori ideale per il browser in base allo sfondo che appare quando si apre una nuova scheda.

Google sta implementando i temi in stile Material You su Chrome Canary

Sebbene sia possibile modificare manualmente la combinazione di colori di Google Chrome, con questa opzione attiva il browser la imposta automaticamente per la barra degli indirizzi e per l’interfaccia del browser in base allo sfondo.

Questa funzionalità è disponibile nella versione 100 di Google Crome Canary su Mac, Windows e Linux, nonché sui sistemi operativi ChromeOS e Fuchsia di Google e sembra produrre risultati migliori con gli sfondi più colorati e luminosi, tuttavia al momento non sembra funzionare per le immagini di sfondo caricate dagli utenti.

Per provare questa funzionalità è necessario attivare la relativa opzione digitando chrome://flags/#customize-chrome-color-extraction nella barra degli indirizzi di Chrome Canary, abilitarla nel menu a tendina e riavviare il browser tramite il pulsante che appare in basso a destra per rendere effettiva la modifica.

Una volta attivata l’opzione basta aprire una nuova scheda, cliccare sull’icona con la penna in basso a destra nella finestra della nuova scheda e selezionare un nuovo sfondo per vedere la sua combinazione di colori riflessa nell’interfaccia di Chrome. Dopo aver selezionato uno sfondo, la combinazione di colori persiste in diverse schede mentre si naviga sul Web.

Al momento non sappiamo se o quando la funzionalità diventerà disponibile più ampiamente, ma essendo in sperimentazione in Chrome Canary è probabile che questo non succederà per almeno alcuni mesi.

