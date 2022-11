Tutte le più importanti applicazioni Android di Google possono ormai contare sul linguaggio di design chiamato Material You, quantomeno per i loro principali elementi ma pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia deciso di continuare su questa strada e introdurre altri dettagli e un esempio in tal senso è rappresentato dalle app Google Documenti, Fogli e Presentazioni.

Le tre applicazioni di Google dedicate alla produttività, infatti, si arricchiscono ora del nuovo design introdotto dal colosso di Mountain View per l’interruttore (o toggle).

Un’altra modifica grafica per Google Documenti, Fogli e Presentazioni

L’interruttore in stile Material 3 è più grande ed è ancora più simile a una pillola rispetto a prima, in quanto l’intero contenitore ha quel tipo di forma.

Ed è lo stesso team di Google a mettere in risalto questa differenza nelle linee guida, precisando che in Material 2 gli interruttori hanno l’elemento circolare di scorrimento che si estende oltre il bordo del percorso mentre in Material 3 gli interruttori cambiano struttura, divenendo più grandi, introducendo nuovi colori e avendo la possibilità di contenere anche un’icona.

Ecco un confronto tra gli interruttori in stile Material 2 e Material 3:

Per quanto riguarda Google Documenti, Fogli e Presentazioni, queste app Android utilizzano l’interruttore direttamente nel menu di overflow dell’editor per Layout di stampa, Modifiche suggerite, Disponibile offline e Speciale.

Tra le altre novità vi sono una maggiore semplicità di selezione, il miglioramento del supporto al sistema dei colori dinamici, la possibilità di avere un’icona opzionale all’interno dell’interruttore e dimensioni più grandi.

Il nuovo interruttore in stile Material You è stato introdotto dal team del colosso di Mountain View con la versione 1.22.442.03.90 delle app Android di Google Documenti, Fogli e Presentazioni.

Potete scaricare le nuove versioni delle applicazioni dal Google Play Store attraverso i seguenti badge:

Google Documenti

Google Fogli

Google Presentazioni