Google Pixel 6a torna in offerta, ma non dovete tentennare troppo se volete acquistarlo. Lo smartphone Android è protagonista di uno sconto che riguarda pochissimi pezzi, quindi nel caso lo steste cercando, vi consigliamo di non aspettare.

Google Pixel 6a in offerta con uno sconto di più di 120 euro

Se non volete spingervi fino alle cifre richieste per acquistare Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che nonostante le promozioni risultano non particolarmente basse, potreste farvi tentare dal “fratellino” minore, Google Pixel 6a. Per vedere sul mercato il successore, Pixel 7a, dovremo attendere ancora un bel po’, dato che solitamente i prodotti della gamma di fascia media vengono lanciati durante il periodo estivo, e se non potete aspettare, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi.

Pixel 6a costituisce un’ottima scelta nel caso desideriate un prodotto dalle dimensioni abbastanza compatte, dalle specifiche moderne e dal supporto software duraturo. Lo smartphone offre un display 21:9 OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di tipo classico (questo è forse il suo punto debole, ma si può anche soprassedere per risparmiare qualcosa), e il SoC Google Tensor (lo stesso dei fratelli maggiori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro), affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il comparto fotografico è costituito da un sensore IMX355 da 8 MP per i selfie e da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel IMX363 da 12,2 MP con PDAF e OIS e sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP. La connettività è completa (a eccezione della porta per il jack da 3,5 mm, purtroppo assente anche sui fratelli maggiori), con 5G dual SIM (nano + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica cablata da 18 W. Come anticipato, le dimensioni sono ideali per chi non vuole avere a che fare con un dispositivo troppo pesante e ingombrante: parliamo infatti di 152,16 x 71,8 x 8,85 mm e di peso di 170 g.

Google Pixel 6a è stato lanciato in Italia alla fine di luglio al prezzo consigliato di 459 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay a 336,40 euro nella colorazione Charcoal, con spedizione gratuita e consegna in due giorni. Il venditore dispone già di una buona quantità di feedback, il 100% dei quali positivi, e accetta il pagamento tramite PayPal, che potete eventualmente rateizzare in tre mensilità. Come detto più su, se siete decisi vi consigliamo di affrettarvi, vista la quantità molto limitata di pezzi a disposizione. Dovreste comunque avere tempo per dare uno sguardo alla nostra recensione, in caso di indecisioni.

Acquista Google Pixel 6a in offerta

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6a