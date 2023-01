Se state cercando un nuovo smartphone Android e avete bisogno di una buona quantità di memoria, sia per quanto riguarda la RAM sia per quanto concerne lo storage interno, potreste considerare OnePlus Nord 2 5G, in offerta in queste ore su Amazon nella versione 12-256 GB, anche nella PAC-MAN Edition. Vediamo come approfittarne.

OnePlus Nord 2 5G 12-256 GB è in offerta, anche nella PAC-Man Edition

Per acquistare uno smartphone OnePlus in offerta non dovete per forza rivolgervi allo shop online ufficiale del produttore. Su Amazon è disponibile OnePlus Nord 2 5G con uno sconto fino al 30% rispetto al listino: le proposte riguardano le versioni 12-256 GB, sia nella colorazione Grey Sierra sia in quella PAC-MAN Edition, dedicata agli appassionati del celebre videogioco degli anni ’80.

Lo smartphone di fascia media è stato lanciato nell’estate 2021 con un display Fluid AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 410 ppi), con refresh rate a 90 Hz, e con il SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). A livello fotografico trovano spazio una fotocamera anteriore da 32 MP e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e monocromatico da 2 MP. Lato connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. Offre una batteria da 4500 mAh compatibile con la ricarica Warp Charge da 65 W (cablata).

La PAC-MAN Edition non differisce dalla versione normale dal punto di vista hardware, ma offre un design speciale e un sistema operativo Oxygen OS con contenuti extra dedicati al celebre videogioco, come sfondi e icone personalizzati, easter egg, animazioni e musiche.

OnePlus Nord 2 5G non è uno smartphone appena uscito, ma se avete bisogno di memorie generose e/o siete appassionati di PAC-MAN e non volete spendere troppo, potete dargli una possibilità. Lanciato a 499 euro (12-256 GB) e 529 euro (PAC-MAN Edition, 12-256 GB), è ora acquistabile in offerta su Amazon a rispettivamente 349,90 euro e 429,90 euro (eventualmente con importo rateizzato). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui sotto. Per eventuali indecisioni, potete fare riferimento alla nostra recensione.

