È il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone OnePlus o anche un nuovo paio di cuffie true wireless della gamma Buds del brand. Sullo store ufficiale di OnePlus, infatti, sono in corso diverse promozioni molto valide che diventano ancora più interessanti utilizzando alcuni codici sconto che offrono un taglio aggiuntivo al prezzo d’acquisto dei vari prodotti del brand. La promozione durerà per tutto il mese di gennaio (salvo esaurimento scorte). Per gli utenti alla ricerca di un nuovo prodotto OnePlus, quindi, si tratta di un’ottima occasione per risparmiare andando ad acquistare il prodotto desiderato. Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte OnePlus del momento disponibili sullo store ufficiale.

OnePlus sconta smartphone e Buds sullo store ufficiale: risparmio extra con questi codici

Diamo il via alla rassegna delle offerte dello store ufficiale di OnePlus partendo da OnePlus 10 Pro. Il top di gamma 2022 di casa OnePlus diventa sempre più conveniente. Attualmente, infatti, lo smartphone viene proposto a partire da 769 euro (versione 8/128 GB) ma utilizzando il codice sconto OPNYR2 è possibile ottenere un extra sconto di 50 euro. Con questa promozione, quindi, lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 può essere acquistato ad appena 719 euro (8/128 GB) oppure a 799 euro (12/256 GB). Ecco il link per l’acquisto:

Lo stesso codice sconto (OPNYR2) può essere utilizzato per acquistare a prezzo ridotto il OnePlus 10T con Snapdragon 8 Plus Gen 1. In questo caso, l’utilizzo del codice offre 20 euro di sconto aggiuntivo da sommare alla promozione in corso. Grazie al codice, quindi, è possibile acquistare lo smartphone ad un prezzo scontato di 619 euro (8/128 GB) oppure 719 euro (16/256 GB). In sconto ci sono entrambe le colorazioni presenti in listino. Da notare anche una promo trade-in che offre 20 euro di cashback e 80 euro di credito istantaneo.

Molto interessante è anche la promozione dedicata a OnePlus 2T, attuale punto di riferimento della fascia media della gamma OnePlus e dotato del SoC MediaTek Dimensity 1300. Lo smartphone viene attualmente proposto in sconto dallo store. Utilizzando il codice OPNYR2, infatti, si ottiene un taglio di prezzo di 10 euro che va a sommarsi alla promozione in corso portando il prezzo dello smartphone a 369 euro (8/128 GB) oppure a 439 euro (12/256 GB). A ridurre ulteriormente il costo c’è la promo trade-in che offre 30 euro di cashback e 20 euro di credito istantaneo.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di utilizzare il codice sconto OPNYRAC2 per ottenere un taglio di prezzo sulla gamma OnePlus Buds. In particolare, è possibile acquistare OnePlus Buds Pro a 89 euro oppure OnePlus Buds Z2 a 59 euro grazie alla combinazione dell’offerta in corso e del codice sconto aggiuntivo da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto, nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto. Per sfruttare le offerte è possibile fare riferimento ai link qui di sotto:

Ricordiamo che le promozioni indicate sono valide per tutto gennaio. Scegliendo di fare acquisti dallo store di OnePlus, inoltre, sarà possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Oltre ai prodotti in offerta con i codici sconto indicati, inoltre, lo store propone ulteriori promozioni che potete scoprire collegandovi alla pagina principale del portale:

>> Scopri qui le offerte dello store ufficiale OnePlus <<

