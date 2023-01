HONOR annuncia tre nuovi prodotti Android, già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale (anche con promozioni di lancio): si tratta degli smartphone HONOR X7a e HONOR X6 e del tablet HONOR Pad X8, che il produttore presenta come “device dalle performance straordinarie a un prezzo accessibile“. Andiamo insieme a scoprirli da vicino, tra caratteristiche tecniche, funzionalità, design e prezzi per il mercato italiano.

HONOR X7a è ufficiale con tanti mAh e display da 6,74 pollici

Partiamo da HONOR X7a, uno smartphone di fascia media con una generosa batteria da 5330 mAh, un display HONOR FullView da 6,74 pollici e una quadrupla fotocamera posteriore da 50 MP Ultra Clear. Nonostante un corpo sottile ed elegante, il dispositivo punta molto sull’autonomia, anche grazie alla tecnologia HONOR Smart Power Saving per l’ottimizzazione del consumo energetico: secondo la casa, lo smartphone può arrivare a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale con una carica completa. Quando questa non è sufficiente, entra in gioco la ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W, che in 30 minuti garantisce oltre 10 ore di streaming musicale. Secondo HONOR, la batteria è in grado di mantenere uno stato di salute superiore all’80% anche dopo tre anni di utilizzo.

HONOR X7a non è però solo batteria: lo smartphone mette a disposizione uno schermo FullView da 6,74 pollici a risoluzione 1600 x 720, con profondità di colore di 16,7 milioni di colori e un rapporto schermo-corpo del 90,07%. Il display è certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu e offre la modalità Eye Comfort, la modalità eBook, la modalità Dark e ulteriori opzioni di personalizzazione del display. A livello fotografico sono presenti quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 50 MP, grandangolare da 5 MP, macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, e una fotocamera anteriore per selfie e videochiamate da 8 MP.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR X7a:

schermo 20:9 FullView LCD TFT IPS da 6,74 pollici a risoluzione 1600 x 720

SoC MediaTek MT6765H octa-core con GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), grandangolare da 5 MP (f/2.2), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

batteria da 5330 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 22,5 W (con cavo)

sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

dimensioni: 167,48 x 76,85 x 8,27 mm, peso di 196 g

HONOR X7a è disponibile all’acquisto sul sito HiHonor nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue al prezzo di lancio di 209,90 euro, valido fino al 31 gennaio 2023.

HONOR X6 arriva in Italia con 5000 mAh e una tripla fotocamera

HONOR X6 scende leggermente di prezzo, ma condivide alcuni tratti con il fratello “maggiore” qui sopra. Tra i punti di forza, lo smartphone offre una batteria da 5000 mAh e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Grazie a tutti quei mAh, il dispositivo è in grado di offrire fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media o 31 ore di riproduzione musicale con una sola carica.

Rispetto al modello qui sopra, HONOR X6 “perde” il sensore grandangolare, mantenendo sensore principale da 50 MP e la coppia di sensori da 2 MP per le macro e la profondità di campo. Lo schermo FullView scende a 6,5 pollici, mantenendo le funzioni per la cura degli occhi come le modalità Eye Comfort, la modalità eBook e la modalità scura.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR X6:

schermo 20:9 FullView LCD TFT IPS da 6,5 pollici a risoluzione 1600 x 720

SoC MediaTek Helio G25 octa-core con GPU IMG GE8320

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2)

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 10 W

sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

dimensioni: 163,66 x 75,13 x 8,68 mm, peso di 194 g

HONOR X6 è disponibile all’acquisto sul sito HiHonor nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Ocean Blue al prezzo di lancio di 179,90 euro, valido fino al 31 gennaio 2023.

HONOR Pad X8 è il nuovo tablet Android accessibile della casa cinese

Chiudiamo le novità della casa cinese con HONOR Pad X8, un tablet Android che si piazza su una fascia di prezzo più bassa del modello HONOR Pad 8 lanciato a settembre 2022. Nonostante la connettività solo Wi-Fi (si può ovviare con il tethering), il prodotto è pensato per la portabilità: il design è sottile e leggero (7,55 mm di spessore e 460 g di peso), con un ampio display LCD da 10,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con rapporto schermo-corpo dell’80% e supporto a 16,7 milioni di colori. Il tablet offre due altoparlanti ad alta ampiezza, posizionati simmetricamente sui lati.

Ecco la scheda tecnica di HONOR Pad X8:

schermo LCD da 10,1 pollici a risoluzione 1920 x 1200

SoC MediaTek MT8786 octa-core

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, porta USB Type-C

fotocamera posteriore da 5 MP e fotocamera anteriore da 2 MP

doppio altoparlante con HONOR Histen

batteria da 5100 mAh

sistema operativo: Magic UI 6.1 basata su Android 12

dimensioni: 240 x 159 x 7,55 mm, peso di 460 g

HONOR Pad X8 è disponibile all’acquisto sul sito HiHonor nella colorazione Blue Hour al prezzo consigliato di 229,90 euro.

