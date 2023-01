Qualche giorno fa Samsung ha confermato per l’1 febbraio 2023 la consueta conferenza annuale Galaxy Unpacked, che farà da palcoscenico per la nuova serie Samsung Galaxy S23.

In queste ultime settimane sono state rivelate molte caratteristiche ufficiose dei prossimi top di gamma, tra cui immagini promozionali, funzioni fotografiche, tagli di memoria, custodie in pelle e colorazioni distintive. È arrivato il momento di conoscere anche i prezzi, anche se va detto che si tratta di un rumor, quindi soggetti a possibili variazioni nel corso dei prossimi giorni.

Ecco svelati i prezzi dei Samsung Galaxy S23

L’ultima fuga di notizie proveniente dal leaker di Twitter RGCloudS fa luce sui prezzi dei prossimi dispositivi, che sembrano essere più accessibili di quanto si pensasse.

Partiamo dal Samsung Galaxy S23, il modello base, che dovrebbe partire da 799 dollari per la variante con 8GB di RAM e 128GB di storage, per arrivare a 849 dollari per quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria: si tratta di 50 dollari in meno rispetto al prezzo di partenza del Galaxy S22 dello scorso anno. Tuttavia, vale la pena notare che il Galaxy S23 entry-level non dovrebbe supportare il Wi-Fi 7, che sarebbe un’esclusiva del Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra. Allo stesso tempo, tutti e tre i modelli supporteranno il Wi-Fi 6 e la tecnologia UWB (banda ultralarga).

Passiamo al Samsung Galaxy S23+, il modello intermedio, che dovrebbe avere un prezzo di 999 dollari per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e di 1.049 dollari per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Al momento il prezzo della versione da 512 GB di memoria non è conosciuto, nonostante precedenti voci abbiano confermato la sua esistenza.

Finiamo questa carrellata con il modello premium Samsung Galaxy S23 Ultra che, come ampiamente prevedibile, sarà il più costoso della famiglia con un prezzo a partire da 1.249 dollari per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, e di 1.349 dollari per quella da 12 GB di RAM 3 512 GB di spazio interno. Ci sarebbe spazio anche per un’altra versione da 12 GB di RAM e 1 TB di storage con un prezzo di 1.499 dollari. Per quanto riguarda quest’ultimo taglio di memoria, si vocifera che le spedizioni potrebbero subire ritardi fino a sei settimane.

È importante sottolineare che, trattandosi di rumor, questi prezzi sono provvisori e potrebbero subire cambiamenti in prossimità del lancio ufficiale.

Come risparmiare sull’acquisto dei Samsung Galaxy S23

Sebbene si parli di cifre impegnative (anche se in linea con la tendenza degli ultimi anni), ci sarebbe modo di risparmiare qualcosa soprattutto nelle fasi iniziali di lancio. Come evidenziato in questa notizia, Samsung avrebbe in mente di offrire anche uno sconto di 50 dollari per i preordini di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sul proprio sito web con lo scopo di incentivare la vendita iniziale. Inoltre, il prezzo potrà essere ulteriormente ridotto grazie all’iniziativa promozionale “Samsung +Valore” (in sostanza un programma di Trade In), che prevede l’invio di un vecchio smartphone per risparmiare sull’acquisto del nuovo modello.

Nel complesso, la famiglia Samsung Galaxy S23 sembra destinata a offrire una gamma di opzioni per tutte le tasche, con una forchetta di prezzo che varia dal più economico Galaxy S23 da 799 dollari al Galaxy S23 Ultra completamente accessoriato che arriva a 1.499 dollari.

Con la data di uscita ormai alle porte, non ci resta che aspettare per capire sia se queste fughe di notizie si riveleranno corrette sia per conoscere i prezzi ufficiali per il mercato italiano.

