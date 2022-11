Samsung lancia quest’oggi una nuova iniziativa di trade in dedicata a chi desidera acquistare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Flip4. Come già fatto altre volte in passato, il produttore consente di spedire il proprio dispositivo usato per risparmiare sull’acquisto del nuovo: vediamo come funziona e qualche esempio di valutazione.

Samsung lancia un nuovo trade in con +valore: come funziona

In modo simile a quanto fatto lo scorso anno con l’iniziativa “Cambia con Galaxy” (in fondo potete trovare la prova fatta personalmente, NdR), Samsung lancia un nuovo trade in pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone (Android, ma anche iOS) per acquistare uno degli ultimi arrivati del produttore. Questa volta l’iniziativa si chiama “Samsung +valore” e tocca Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 ed è disponibile dal 15 novembre al 2 dicembre 2022.

In poche parole, Samsung +valore funziona in questo modo:

acquista dal 15 novembre al 4 dicembre 2022 Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 o Galaxy Z Flip4 presso uno dei negozi aderenti (online o fisici) registra il prodotto acquistato alla pagina dedicata all’iniziativa entro il 21 dicembre 2022 per richiedere la partecipazione dopo aver ricevuto l’approvazione, arriverà una mail con le istruzioni per la spedizione dell’usato a CTDI e per la sottoscrizione del modulo di cessione spedisci l’usato entro 15 giorni dalla sottoscrizione di quest’ultimo CTDI si occuperà della valutazione e comunicherà il valore assegnato: se accettato, l’importo arriverà entro 10 giorni tramite bonifico bancario

Dando uno sguardo al regolamento, molto simile a quello dell’iniziativa dello scorso anno, possiamo notare un cambiamento importante: questa volta le spese di spedizione dell’usato sono a carico dell’utente. È importante acquistare gli smartphone oggetto della promozione nei negozi aderenti, che includono molti dei principali rivenditori fisici e online: troviamo, ad esempio, Amazon (no marketplace), MediaWorld (online e negozi fisici), Unieuro (online e negozi fisici), Euronics (online e negozi fisici), Trony (online e negozi fisici), i vari operatori (Vodafone, TIM e WINDTRE, sia online sia nei negozi) e diversi altri. Fondamentale anche che la prova di acquisto rispetti i punti indicati nel regolamento (Art. 8).

Il nostro consiglio è quello di leggere attentamente termini e condizioni complete, in modo da comprendere bene il funzionamento ed evitare problemi. Per partecipare all’iniziativa Samsung +valore potete seguire questo link.

Qualche esempio di valutazione dell’usato

I dispositivi usati che è possibile inviare sono tantissimi. Naturalmente la maggior parte dei modelli accettati è targata Samsung, con i vari pieghevoli delle serie Z Fold e Z Flip, gli smartphone delle serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A e Galaxy M di diverse generazioni, ma ci sono tanti dispositivi Apple (esclusa la più recente gamma di iPhone 14), OPPO, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei, Google e qualche LG, OnePlus, Realme, Sony e Nokia. Non mancano i tablet e gli smartwatch Samsung ed Apple, e persino notebook di vario genere (Samsung, Apple e non solo).

Giusto per fare qualche esempio, ecco alcune valutazioni dell’usato fatte da Samsung con +valore (la cifra è quella massima, corrispondente a un usato di categoria A):

